МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. При ответе на вопрос о том, что нельзя брать в кредит, нужно рассматривать не полезность желаемого продукта или услуги, а экономическую целесообразность приобретения с точки зрения личного бюджета. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер

По его словам, не стоит брать тот кредит, который нанесет ущерб финансовому состоянию заемщика, заставив его "ужать" траты до предельного минимума.

Например, не стоит брать кредит на автомобиль стоимостью 5 миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, если зарплата составляет 60.

"Ведь получится, что на остальные траты – питание, коммунальные платежи, личные расходы – останется только 20 тысяч рублей. И это при том, что новоприобретенный автомобиль требует трат: бензин, мойка и прочие расходы", — отмечает эксперт.

Иными словами, надо отталкиваться от основных "столпов" кредита – возвратности, срочности и платности. Как получить кредит, если все банки вам отказали

Нельзя брать в кредит тот продукт, оплачивая который вы не сможете обеспечивать себя комфортным уровнем денежных средств на период от одного ежемесячного взноса до другого.

Также не стоит брать кредит на последние деньги, особенно если это касается дорогостоящей техники, затратного ремонта или товаров премиум-уровня.

"Не надо рассматривать кредит как способ показать свой достаток сверх уровня платежеспособности. Здесь хорошо работает пословица: "Не по Сеньке шапка", — говорит специалист.

В случае с кредитными картами, которые позволяют покупать товары и услуги для постоянного использования, тоже работает правило: брать кредит не в ущерб своему финансовому состоянию, не на последние деньги, а контролируя свой бюджет и понимая, что ежемесячный платеж является приемлемой долговой нагрузкой, которая не заставит сидеть на "постной каше и воде" после выплаты.

"Жить, как и пользоваться кредитными продуктами, нужно по средствам, а не исходя из списка того, что нельзя, а что можно брать в кредит", — подытожил эксперт.