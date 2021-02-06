МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Покупка машины — дело хлопотное и весьма затратное, особенно в условиях кризиса. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", призывают либо копить, либо обратить внимание на банковские предложения по автокредитованию. Около половины новых машин сегодня покупается с использованием кредита, а его средний размер почти достиг половины стоимости нового авто. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

ЗДРАВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В условиях кризиса первое, о чем стоит подумать — это надежность вашего заработка, наличие накоплений и финансовой безопасности в целом. "Все эксперты рекомендуют иметь финансовую подушку безопасности, равную шести месяцам ваших среднемесячных трат", — напоминает директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Поэтому в первую очередь стоит рассмотреть критическим взглядом необходимость покупать автомобиль: сможете ли вы позволить автомобиль прямо сейчас, находитcя ли ваша семья в безопасном финансовом положении.

Также важно подумать и о том, не берете ли вы автомобиль, который не можете себе позволить.

Обратите внимание на стоимость владения, поинтересуйтесь в дилерском центре, сколько будет стоить обслуживание этого автомобиля. "Очень многие автопроизводители уже давно поняли, что основной заработок — именно на послепродажном обслуживании, запчастях и аксессуарах", — предупреждает эксперт.

АВТОКРЕДИТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ?

Если вы все же уверены в том, что покупка машины вам по карману, то важно рассмотреть тип кредитного предложения.

"Банки, предлагающие автокредиты, тратят огромные финансовые и трудовые ресурсы для того, чтобы рассчитать наиболее выгодные тарифы, предложить дополнительную скидку от стоимости автомобиля, сложив это все со страховыми продуктами ОСАГО, КАСКО, здоровье, поэтому автокредиты для большинства покупателей будут более выгодным и простым вариантом приобретения автомобиля", — считает Груздев.

Однако если, например, у вас зарплатная карта в каком-то определенном банке, там же находится депозит, вы уже брали кредит и всегда вовремя платили, банк может сделать вам более выгодное предложение в виде потребительского кредита. Изнанка автоподстав: новые и старые схемы "разводок" на дорогах

Теоретически это дает возможность сэкономить, с учетом того, что вам не придется платить за страховку КАСКО, жизни и прочее, к тому же автомобиль сразу становится вашим, поскольку не является предметом залога в банке.

Если особого предложения по потребкредиту у вас нет, сэкономить вряд ли удастся. В стандартных случаях залоговое кредитование (то, где есть имущество, являющееся гарантом выплаты долга банку) всегда дешевле потребительского, и разницу не удается перекрыть за счет отказа от страховок.

Директор филиала "АВИЛОН.Hyundai" Дмитрий Макарычев считает, что многое зависит от платежеспособности клиента, вернее, от того, как ее оценивает банк. Если ответ будет положительным, то ставки по автокредиту и по простому кредиту сейчас — примерно одинаковые.

Однако по автокредиту действуют еще и субсидии от государства — работают специальные госпрограммы ("первый и семейный автомобиль"), которые позволяют получить еще и скидку на машину, до 10% от ее стоимости.

"Cуммарно получается, что автокредиты в совокупности с "господдержками" выгоднее, нежели любой другой обычный кредит", — полагает специалист. Эти программы и созданы для того, чтобы клиенту дать больше шансов приобрести автомобиль.

В целом, кредиты популярнее накоплений, их берут большинство покупателей. По марке Hyundai, например, кредиты предпочитают в среднем 60% клиентов.

"При этом, чем дороже автомобиль, тем больше людей готовы взять кредит, не прибегая к своим накоплениям", — отметил Макарычев.

КТО ПЛАТИТ НАЛИЧНЫМИ

Если есть возможность купить машину за наличные — то этот вариант предпочтительнее, к тому же потребуется меньше документов, чем при оформлении кредита, рассуждает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Объем наличных на руках у россиян в декабре продолжил расти

Но здесь надо верно расценивать свои возможности накопления. Например, если вам нужно накопить 1 млн рублей за два года, то к этой сумме нужно прибавить 200 тысяч рублей на случай роста цены машины из-за инфляции и разделить полученную сумму на 24 месяца. Если вы сможете откладывать такую сумму ежемесячно без ущерба для основных потребностей, замечательно — это ваш путь. Ну а если нет, все же стоит рассмотреть автокредит.

Эксперт напомнил, что у банков есть механизм, который стимулирует бизнес автосалонов. Суть в том, что банк продает машину в кредит через салон, а тот в свою очередь предоставляет покупателю скидку.

"В результате все получают выгоду: банк выдает дополнительный кредит, имея свой профит, автосалон продает больше машин, а покупатель получает скидку, которая порой достигает 50 —100 тысяч рублей", — говорит он.

ПРОДАЖИ И ПРОГНОЗЫ

Результаты снижения продаж новых автомобилей в прошлом году оказались значительно лучше весенних ожиданий.

В количественном выражении рынок сократился на 9% (до 1,5 млн штук), но в денежном выражении результаты были даже несколько лучше уровня 2019 года благодаря росту цен, подсчитал директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Никода.

Около половины новых автомобилей покупается с использованием кредита, растет и средний размер автокредита (более 800 тысяч рублей), который практически достиг половины стоимости нового автомобиля.

Восстановление спроса после локдауна было поддержано снижением ставок по кредитам, увеличением господдержки до более чем 30 млрд рублей, а также ожиданиями покупателей по росту цен на автомобили.

К концу 2020 года суммарная задолженность по автокредитам превысила один триллион рублей, что является рекордным показателем для рынка и говорит о востребованности кредитных продуктов.

По оценкам Никоды, цены на автомобили в этом году вырастут на 6-8% до 1,8-1,9 млн рулей за авто. "Вместе с тем, по мере насыщения рынка и роста цен на автомобили, конкуренция за качественного заемщика будет усиливаться", — заключил эксперт