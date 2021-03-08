МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Уоррен Баффет стал богаче ещё на 1,2 миллиарда долларов за счет инвестиций в нефтяную компанию Chevron, передает РБК. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

На конец декабря 2020 года вложения холдинга Баффета Berkshire Hathaway в компанию оценивались в 4,1 миллиарда долларов. Однако сейчас, по подсчетам Business Insider, доля холдинга оценивается в 5,3 миллиарда долларов. Таким образом, менее чем за 10 недель пакет, принадлежащий холдингу Баффета, подорожал на 30% из-за роста цен на нефть.

Berkshire Hathaway начал активно скупать акции нефтяной компании в третьем и четвертом квартале 2020 года, однако старался не афишировать эту информацию.