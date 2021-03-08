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2021
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Баффет разбогател ещё на миллиард за два месяца
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Американский миллиардер Уоррен Баффет стал богаче ещё на 1,2 миллиарда долларов за счет инвестиций в нефтяную компанию Chevron, передает РБК. На конец декабря 2020 года вложения... ПРАЙМ, 08.03.2021
уоррен баффет, миллиардер, инвестиции, новости, финансы, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Уоррен Баффет стал богаче ещё на 1,2 миллиарда долларов за счет инвестиций в нефтяную компанию Chevron, передает РБК.
На конец декабря 2020 года вложения холдинга Баффета Berkshire Hathaway в компанию оценивались в 4,1 миллиарда долларов. Однако сейчас, по подсчетам Business Insider, доля холдинга оценивается в 5,3 миллиарда долларов. Таким образом, менее чем за 10 недель пакет, принадлежащий холдингу Баффета, подорожал на 30% из-за роста цен на нефть.
Berkshire Hathaway начал активно скупать акции нефтяной компании в третьем и четвертом квартале 2020 года, однако старался не афишировать эту информацию.