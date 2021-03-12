МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Есть несколько признаков того, что банк испытывает серьёзные финансовые затруднения или находится в преддверии банкротства. Одним из явных признаков, который должен вызвать серьезное беспокойство, является отказ сотрудников банка открыть или пополнить вклад или счёт для физического лица. Об этом агентству "Прайм" рассказала старший юрист юридического бюро "Падва и Эпштейн" Екатерина Штыкова.

"Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создаёт реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц", — уточняет эксперт.

При этом зачастую банковские сотрудники предпочитают не афишировать это нелицеприятное обстоятельство для клиентов, а отказывать в услуге по другим причинам: "временные технические неполадки", "пока не утверждён размер ставки".

Важно знать, что в апреле прошлого года были внесены изменения в законодательство, и теперь сведения о том, что в отношении банка введён такой запрет, публикуются на официальном сайте Банка России в день введения запрета. При этом, конечно, и систематические проблемы с операциями организаций также свидетельствуют о том, что в банке настали непростые времена. "Петух наконец клюнул". Россияне ринулись забирать деньги из банков

"Ещё одним признаком может стать обратная ситуация — излишне агрессивное политика банка по привлечению денежных средств клиентов на вклады", — отмечает юрист.

Если обещанный банком процент доходности слишком сильно отличается от среднего "по больнице" в лучшую сторону, это может свидетельствовать о том, что банку очень срочно нужны деньги, а значит, с большой долей вероятности, причиной стали серьёзные финансовые проблемы.

Также очевидным признаком потенциального банкротства будет упоминание банка в прессе в новостях о выдаче предписаний со стороны Центробанка или как об участнике громкого судебного процесса, с которого взыскиваются значительные суммы. Юрист рассказал, какие долги не спишет личное банкротство

По словам Штыковой, насторожить должно и участие в подобных процессах, а тем более в уголовных делах, руководства банка. При желании такие сведения можно получить самостоятельно — они публикуются на сайте Центробанка и в картотеке арбитражных дел по адресу: https://kad.arbitr.ru.

Не столь очевидным признаком будет, например, то обстоятельство, что банк вдруг перестаёт публиковать на сайте сведения об участии в рейтинге. Это часто происходит в том случае, если рейтинг банка после проведения его проверки был понижен, и банку не хочется делать это достоянием общественности. О понижении рейтинга банка тоже зачастую можно узнать из новостей. Но при этом такую информацию можно получить и самостоятельно, на сайте рейтингового агентства.

"Так, например, рейтинговое агентство "Эксперт РА" на своём сайте публикует информацию не только о самом рейтинге и его обосновании, но и об оценке активов, ликвидной позиции, корпоративном управлении и о прогнозах агентства по конкретному банку", — указывает эксперт.