МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Любой платеж, по графику или досрочно, должен быть подтвержден максимальным количеством платежных документов. Это позволит иметь защиту, если в силу технических или операционных ошибок платеж не поступил или поступил с задержкой, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника

Стоит помнить, что по законодательству срок зачисления денежных средств на счет может занимать до трех дней — причем не календарных, а рабочих.

"В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в технике могут возникать, ведь нет на 100% надежных систем и устройств", — указал эксперт.

Если клиент столкнулся с такой ошибкой при внесении денежных средств, он может не получить их обратно.

Например, если банкомат "зажевал" купюры, а офис банка уже закрыт. Возврат произойдет, но спустя время, что может быть для клиента критичным. Эксперт рассказал, что делать, если банкомат недодал вам деньги

Стоит учитывать и тот факт, что деньги могут не поступить мгновенно, что важно, если вы платите в последний день.

Не следует также забывать и чек, который банкомат формирует при операциях, сверяя сумму средств с учетом комиссий и самого платежа.

"Комиссии могут сыграть злую шутку, если используется банкомат стороннего банка. В этом случае необходимо учесть вносимую сумму, скорректировав ее на сумму за проведение операции", — говорит Ферапонтов. Адвокат научила, что делать, если банкомат выдал купюру "банка приколов"

Таким образом, стоит обращать внимание на сам банкомат, а при обычных операциях с картами проверять сумму, вносимую по кредиту, а также не забывать и про документ, подтверждающий факт операции, то есть чек.

"Если есть возможность и сумма значительна, например, в случае досрочного или частично-досрочного погашения, желательно запросить в офисе банка полный пакет документов по операции. Ну и главное, вносить денежные средства нужно не в последний час, иначе возникнет ситуация, когда деньги были внесены, но не поступили на счет и возникла техническая просрочка", — предупреждает специалист.