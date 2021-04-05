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Блокировка банковских счетов часто применяется в тех случаях, когда на денежный счет попадают денежные средства из сомнительных источников. Определяет это не человек, а поисковые... ПРАЙМ, 05.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Блокировка банковских счетов часто применяется в тех случаях, когда на денежный счет попадают денежные средства из сомнительных источников. Определяет это не человек, а поисковые алгоритмы, в соответствии с инструкциями Росфинмониторинга и Центробанка России. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", — указал юрист.
Также под подозрение попадают однообразные переводы в течение нескольких дней подряд, после которых происходит снятие денежных средств в срок менее суток. Все это делается в рамках 115 федерального закона о противодействии коррупции, терроризму и самое главное — обналичиванию и отмыву денежных средств.
"Очень часто банки сейчас собирают статистику, кто именно снимает с карты, обналичивает денежные средства. В каждом банкомате стоит камера, и если банкоматы фиксируют тот факт, что один человек в течение короткого времени приходит и снимает с карты принадлежащие разным юрлицам денежные средства, то данные карты тоже могут быть заблокированы", — отметил эксперт.
Кроме того, если вы приходите и кладете на счет большую денежную сумму, у вас могут заблокировать счет и потребовать объяснить, откуда она у вас появилась. Это особенно чревато, если у вас низкий источник дохода.
"Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", — утверждает Петропольский.