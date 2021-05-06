МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сумма выдач автокредитов в России в марте подскочила на 27% — до исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Минпромторг расширит программу льготных автокредитов

При этом количество выданных ссуд на покупку автомобиля в начале весны увеличилось на 19,3% — до 78 тысяч единиц.

В результате портфель автокредитов российских банков по итогам марта обновил рекорды: его объем вырос по итогам марта на 1,6% — до 915,2 миллиарда рублей, а количество ссуд — на 1,4%, до 1,66 миллиона единиц.

Несмотря на взрывной рост выдач в данном сегменте, ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной. В марте ее объем подрос на символические 0,3% — до 56,6 миллиарда рублей, количество "плохих" ссуд также увеличилось лишь на 0,3% — до 110,3 тысячи кредитов.

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