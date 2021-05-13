МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Способов снижения процентных платежей по кредиту достаточно много. Основные из них: рефинансирование и реструктуризация кредитов, выбор наиболее выгодного предложения на рынке кредитования, работа с кредитным брокером, а также отказ от дополнительных платных услуг, сопровождающих кредит. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Эксперт рассказала, на что точно не надо брать кредит

“Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить по кредиту меньше или реже. Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования — объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита", — указывает эксперт.

Количество кредитных продуктов у одного заемщика влияет на стоимость его кредитования. За счет рефинансирования новый кредит закрывает старые долги, и в кредитной истории делается соответствующая положительная отметка о погашении прежних кредитов.

Также нужно задуматься о рефинансировании кредита при появлении дополнительных обстоятельств, например, появление ребенка в семье, смена работодателя или профессии, которые подпадают под новые льготные условия.

Реструктуризация направлена на улучшение финансового положения заемщика, у которого возникли трудности с погашением долга. "Необходимо понимать, что кредитную историю заемщика данная программа чаще всего ухудшает путем отражения в ней негативной отметки", — предупреждает Степанова.

Обновленные условия кредитования при рефинансировании, консолидации и реструктуризации кредитов дают выгоду заемщику: уменьшается ставка и размер ежемесячного платежа, а график становится удобнее. Используйте их для изменения условий обременительных потребительских кредитов и уменьшения объема переплат по высоким процентам кредитных карт.

Также, по словам Степановой, важно выбрать наиболее выгодное предложение на рынке кредитования. Сравнение условий кредитных программ внутри одного банка и в разных банках между собой позволяет найти более выгодные условия для заемщика. В том числе рассматривайте получение кредитного финансирования даже в других городах. Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника

Сравнивайте кредитные программы между собой не только по уровню процентной ставки, но и оценивайте возможность составления индивидуальной оптимальной схемы выплат по кредиту. Внимательно читайте и сравнивайте предложения разных кредитных организаций.

В случае испорченной кредитной истории, или если процентная ставка по кредиту выше среднерыночной, эксперт советует обращаться за помощью в получении банковского финансирования, рефинансирования своих долговых обязательств к надежным, проверенным кредитным брокерам.

Часто кредитные организации навязывают дополнительные платные услуги, представляя их как обязательное условие выдачи кредита, получения сниженной процентной ставки, других преференций.

"Знайте, что от многих навязанных банком услуг вы имеете право отказаться без ухудшения ваших кредитных условий. По закону кредитные организации не имеют права при приобретении вами одного продукта навязывать другой. Необходимо тщательно изучать условия кредита, прописанные в договоре, а не озвученные сотрудником банка или указанные в рекламном объявлении. Это позволит также избежать неприятных неожиданностей в виде скрытых комиссий и сборов, которые в банковских договорах отнюдь не редкость", — отмечает финансист.

Вы также можете постараться минимизировать платежи по страховке в случае требования страхового обеспечения банком по кредиту. Страховые платежи увеличивают стоимость кредитования. Поэтому необходимо сравнивать страховые компании, аккредитованные в вашем банке, и предлагаемые страховые программы, чтобы выбрать наименьший страховой тариф.

По словам эксперта, улучшение кредитного профиля заемщика также позволяет получить/рефинансировать кредит на более выгодных условиях и с более низкой ставкой.

Специалист предлагает также рассмотреть частные займы для финансирования ваших расходов. "Проверьте, возможно вам дешевле занять денежные средства под процент у друзей, знакомых, чем привлечь банковский кредит, особенно если у вас негативная кредитная история", — говорит Степанова.

Следует изучить лизинговые программы в случае приобретения товаров в кредит. В настоящее время купить в лизинг физическое лицо может легковой автомобиль, бытовую, телекоммуникационную и компьютерную технику. "Ловушки кредитных карт". Как не дать банку заработать на вас лишнее

Если нет возможности выплачивать кредит, то стоит воспользоваться возможностью кредитных/ипотечных каникул, изучив послабления, предоставляемые текущим законодательством.

Действующее законодательство также предусматривает возможность для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, изменить порядок погашения задолженности по действующему договору кредита. "При этом необходимо понимать, что каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", — подчеркивает финансист.

В случае временных затруднений можно гасить задолженность по одной кредитной карте до окончания льготного периода без уплаты процентов за счет заемных средств с другой кредитной карты.

Кроме того, можно инициировать процедуру банкротства и списания долгов. "Делать это нужно лишь в самом крайнем случае, поскольку у нее много негативных последствий — дороговизна самой процедуры, наложение ряда ограничений на предпринимательскую и заемную деятельность. К тому же начатая процедура банкротства не дает гарантий, что оставшиеся после реализации имущества долги будут списаны", — отмечает эксперт.