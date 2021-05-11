МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Автокредит, как и другие финансовые предложения банков, подразумевают определенную сумму переплаты. Если не подходить ответственно к выбору организации, оформляющей заем, размер переплаты может составить от 50 до 100% стоимости автомобиля. Есть несколько способов сэкономить выплаты за использование заемных средств при покупке авто, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

"Например, можно внести крупный первоначальный взнос — тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится, соответственно, у клиента сократится размер переплаты в виде процентов банку", — указывает эксперт.

Еще один способ — досрочное погашение. Так как проценты по кредиту начисляются банком ежедневно, то чем быстрее удастся снять с себя кредитное бремя, тем меньше дней придется оплачивать пользование чужими деньгами.

"Кроме того, досрочное погашение положительно влияет на репутацию заемщика и, если ежемесячно выплачивать больше фиксированной суммы платежа, банк может предложить клиенту перекредитоваться, то есть перевести его на более выгодные условия. Например, сниженная ставка по кредиту или пролонгация срока использования средств", — говорит Тимченко. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

Также необходимо внимательно прочитать условия предоставления кредита и выбрать более выгодный вариант без ежемесячных комиссий за внесение платежа. Обычно это 1-1,5%, что по итогам срока использования заемных средств составляет ощутимую сумму.

"Стоит обратить особое внимания на предложения тех банков, в которых автомобилист уже является клиентом: получает зарплату на карту банка или пенсионные начисления. Для уже существующих клиентов банки предлагают различные бонусы повышения лояльности", — заключает специалист.