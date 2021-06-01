МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ЦБ установил, что с 10 июня через Систему быстрых платежей можно будет переводить не менее 150 тысяч рублей в сутки. Опрошенные РИА Новости крупные банки данную инициативу регулятора оценили положительно: по их мнению, это позволит повысить доступность переводов для граждан и уравняет правила игры для всех участников системы. Эксперты же предупреждают, что высокие лимиты по переводам — это лакомый кусочек для мошенников, и банкам нужно будет адаптировать свою работу с учетом этих изменений. Названа сумма операций россиян в Системе быстрых платежей

В понедельник ЦБ объявил, что минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно. По данным регулятора, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки.

ВТБ увеличил лимиты на переводы через СБП еще в январе. В настоящее время максимальная сумма разового перевода составляет 150 тысяч рублей, в сутки — 300 тысяч рублей, ежемесячный лимит — до 2 миллионов рублей. "В перспективе не исключаем возможности полной отмены разового лимита по переводам", — заявили в пресс-службе банка.

У Райффайзенбанка лимит на переводы через СБП уже составляет 150 тысяч рублей в день. "На наш взгляд, общие лимиты в СБП — это плюс, так как клиентский опыт во всех банках будет одинаковым. А установленная сумма соответствует потребностям максимально широкой аудитории", — прокомментировал новацию руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. Аналогичный лимит уже действует в банках "Русский Стандарт" и "Ренессанс Кредит". У банка "Зенит" максимальная сумма одного перевода также составляет 150 тысяч рублей.

Предложение Банка России директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков связывает с желанием расширить возможности для клиентов в разных банках. "Некоторые кредитные организации существенно ограничивают дневные и месячные лимиты для переводов по Системе быстрых платежей. Нововведение от Банка России позволит клиентам чаще использовать СБП для перевода денежных средств между банками", — поясняет он.

Положительно нововведение оценивает и руководитель бизнеса платежных решений банка "Санкт-Петербург" Денис Алексеев. По его мнению, предложенный порог будет оптимален с точки зрения потребностей клиентов. В самом банке лимит даже выше – 200 тысяч рублей. Достаточным такой лимит считают и в СКБ-банке. Однако, по словам директора по инновациям Виталия Копысова, средний чек одной операции находится в пределах 6 тысяч рублей. Для Московского кредитного банка лимит тоже является комфортным и сейчас вписывается тарифы, на сегодняшний день лимит составляет до 500 тысяч рублей в сутки.

Ограничение минимального лимита для перевода средств через СБП в течение дня – сложный вопрос, рассуждает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. С одной стороны, эта мера направлена на то, чтобы повысить привлекательность СБП для потребителей: Центральный банк рассматривает Систему быстрых платежей как социально значимый сервис, который должен быть доступен всем на одинаковых условиях.

"Тем не менее, этот шаг сопряжен с рисками. Дело в том, что лимиты – это важный инструмент для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. В новой парадигме банки не смогут устанавливать более строгие лимиты на вывод средств для уязвимых групп клиентов – например, пенсионеров, которые больше иных подвержены социальной инженерии. Пока регулятор не дал никаких указаний и разъяснений как именно банкам нужно будет адаптировать свои системы внутреннего контроля при сохранении высокого лимита на исходящие операции через СБП", — в то же время подчеркнул эксперт.

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