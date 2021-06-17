МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские банки по итогам первого полугодия 2021 года могут нарастить автокредитование в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в ВТБ прогноз по рынку. Россияне бросились скупать машины в кредит

"За первые пять месяцев 2021 года ВТБ выдал около 40 тысяч автокредитов на сумму 40 миллиарда рублей, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российском рынке автокредитования, по прогнозам ВТБ, в первом полугодии объем продаж автокредитов может превысить 530 миллиардов рублей, что также примерно на 80% выше первого полугодия прошлого года", — сказали в банке.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ с начала года стали Москва и область, где выдано 12,7 миллиарда рублей займов. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти (4,5 миллиарда рублей), Краснодарском крае (1,6 миллиарда), Татарстане (1,4 миллиарда) и Башкирии (1,1 миллиарда рублей). Самыми популярными марками у клиентов стали LADA, Hyundai и KIA.

На высокие темпы роста автокредитования по всей России во многом повлиял рост стоимости автомобилей, а также госпрограмма поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров, указали в ВТБ. Наибольший объем выдач пришелся на апрель – более 9 миллиардов рублей, это в 4 раза больше чем в тот же месяц прошлого года. Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 миллиона рублей.

Темпы роста рынка по итогам пяти месяцев этого года были связаны с эффектом низком базы, особенно в апреле и мае, с одной стороны, и сильным спросом, который отчасти был обусловлен опасениями по поводу возможного повышения цен на автомобили и доступности некоторых моделей на фоне трудностей с поставками комплектующих у мировых автопроизводителей, с другой, отметили в банке.

"Во второй половине года влияние этих факторов должно постепенно ослабнуть. Тем не менее, мы ожидаем, что по итогам 2021 года рынок может вырасти", — указал аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

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