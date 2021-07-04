МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В конце июня недели аналитики обнаружили на графике биткоина "крест смерти" — средняя цена за 50 дней пересекла сверху вниз среднюю цену за 200 дней. Как правило, это сигнализирует о дальнейшем снижении курса. Сразу же стоимость первой криптовалюты пошла на снижение, после того, как 29 июня она не смогла закрепиться выше 36 тысяч долларов. На этой неделе коррекция продолжалась в район 33 тысяч долларов. Эксперты не исключают как роста курса в будущем, так и нового падения. Биткоин в моменте обнулил весь рост 2021 года

ЧТО ТАКОЕ "КРЕСТ СМЕРТИ"

Крест смерти — это паттерн графического анализа, возникающий при пересечении двух скользящих средних с периодами "200" и "50", то есть, это средние значения цены, формирующиеся при подсчете 200 и 50 дней. Более плавная линия (200) демонстрирует основную тенденцию, тогда как более резкая (50) — текущие настроения. Встречаются эти пересечения повсеместно и не только на биржевых графиках, пояснил аналитик платформы для покупки, торговли и хранения криптовалюты StormGain Мартин Петков.

Также важно понимать, что этот индикатор является запаздывающим, то есть, выражает данные уже за прошедшие периоды, поэтому его нельзя использовать как единственный инструмент аналитики, добавляет эксперт практик программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Виктор Дорохов.

ПРОДАВАТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ

Вот уже месяц биткоин движется в боковом канале и, скорее всего, это продолжится до начала лета — это, как правило, не особенно активный сезон для трейдеров, считают аналитики.

Дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона и принятия биткоина другими странами по примеру Сальвадора, говорит Кирпичев.

Биткоин завершил второй квартал падением более чем на 40%, но трижды смог удержаться выше психологического рубежа в 30 тысяч долларов, переведя противостояние "быков" и "медведей". Это может растянуться с мая-июня на июль-август, отмечает Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund. Биткоин растет во время кризисов: стоит ли купить криптовалюту

По его мнению, сейчас рынок освободился от избыточного левереджа (финансового рычага, который дает возможность купить или продать актив, используя относительно небольшое количество личных средств) во фьючерсах.

"Рекордные продажи в убыток краткосрочных трейдеров сошли на нет вместе с ослаблением панических настроений, хотя минорные настроения все еще превалируют", — говорит аналитик.

Атака китайских властей на майнеров, неожиданная по своему размаху, уже материализовалась. Поток биткоинов на кошельки бирж, медвежий сигнал, сменился оттоком. Все это создало предпосылки для движения к верхней границе консолидации в район 38 тысяч в первой декаде июля, рассуждает Хомский.

ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ

На более длительной дистанции аналитик рекомендует пока придерживаться консервативной позиции. Ситуация с биткоином очень неоднозначна.

"Техническая картина говорит о большей вероятности увидеть повторный ретест 30 тысяч долларов, который на тот момент может оказаться успешным. В этом случае целями выступят 20- 25 тысяч долларов", — говорит Хомский.

Согласно сервису Skew, который агрегирует данные с криптодеривативных платформ, рынок опционов ставит два против одного, что цена цифрового золота останется выше 20 тысяч долларов до конца года.

"Вероятность возврата к 50 тысячам долларов оценивается лишь в 20%. Подобная осторожность объясняется возникшей регуляторной неопределенностью, которая едва ли развеется полностью к концу года", — считает аналитик.

Китай фактически демонтировал индустрию торговли и майнинга криптовалют в течение мая-июня. Рынок тревожится, что и в США "закрутят гайки" сильнее текущих ожиданий — на создание анонсированной нормативной базы в отношении цифровых активов и поставщиков услуг может уйти год. Эксперты сравнили криптовалюту с крысиным ядом

Это будет препятствием для возвращения институциональных инвесторов под которых продолжают создавать необходимую инфраструктуру ведущие игроки Уолл-стрит и других стран, считает Хомский.

"Однако само ее создание будет нивелировать все критические стрелы биткоин-скептиков и поддерживать моральный дух долгосрочных инвесторов, которые смогут прийти на выручку в случае реализации сценария с пробоем 30 тысяч долларов в августе-сентябре", — заключил аналитик.