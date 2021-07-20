МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россияне покупают две трети автомобилей в кредит, при этом покупка нового автомобиля у проверенного продавца значительно повысит шансы на одобрение ссуды, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". Эксперт предупредил о рисках льготного автокредита

"При покупке через сервис "СберАвто" оформляют кредит около 65% клиентов, остальные совершают покупку на собственные средства", — сказано в исследовании. По данным компании, восемь из десяти заемщиков оформляют кредит без первоначального взноса, хотя ставка по такой программе может быть выше средней.

Специалисты рекомендуют при выборе подходящей кредитной программы для покупки автомобиля в первую очередь обращать внимание на размер ежемесячного платежа — этот параметр отразит реальную финансовую нагрузку и позволит оценить, станет ли ссуда "подъемной" для потенциального автовладельца.

Многие россияне, желающие взять кредит на автомобиль, в связи с медленным ростом доходов на фоне пандемии боятся получить отказ от банка. Кредитные организации перед выдачей ссуды оценивают клиента по собственным моделям, напоминают в компании.

"Повысить шансы на одобрение заявки можно, приобретая новый автомобиль у проверенного продавца. А вот кредиты на автомобили с пробегом, которые были в использовании, например, 13-15 лет, получить сложнее. Кроме того, банки особенно внимательно проверяют продавцов б/у автомобилей, и, если владелец покажется сомнительным или не раскроет историю авто, клиент может получить отказ по заявке на кредит", — рассказывают эксперты.

Наконец, перед покупкой стоит проводить независимый технический осмотр автомобиля — это позволит убедиться, что машина, например, не была утоплена и не является "перевертышем". Специалисты также рекомендуют предварительно проверять, не находится ли автомобиль в угоне или залоге, что можно сделать самостоятельно на сайтах ГИБДД и ФССП или с помощью специализированных порталов для проверки автомобилей на предмет юридических ограничений.

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