МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сложно назвать вклады инвестицией, ведь потребительскую инфляцию они не покрывают как минимум три года. Более того, как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас тоже не самое лучшее средство – многие текущие банковские счета предлагают примерно ту же доходность, что и по вкладам, но с ежемесячным начислением процентов и постоянным доступом к денежным средствам. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Даже среди консервативных инвестиций есть гораздо более удобные методы сбережения средств – те же ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе 7% годовых.

"При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться – что с ним, что без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке", — отмечает финансист.

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Прогнозы по ключевой ставке до конца года – это 7+%. В зависимости от того, насколько регулятор будет придерживаться своих прежних принципов таргетирования инфляции, она может дойти и до 8%, но, по крайней мере сейчас, эта вероятность не слишком велика – пока что "все идет к тому, что рост цен будет постепенно затихать".

"Но с ростом ключевой ставки растет доходность не только вкладов, но и облигаций, как ОФЗ, так и коммерческих. Стоит ли открывать вклад с заведомо меньшим доходом или все-таки переложиться в фондовый рынок – это вопрос, на который нужно отвечать каждому отдельному инвестору", — считает эксперт.

Как правило, самую большую доходность дают долгосрочные вклады – от двух лет. Но на момент открытия они при любом раскладе не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка ЦБ. "Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговора, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть", — резюмирует Коган.