МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Граждане, столкнувшиеся с нарушением своих прав со стороны коллекторских агентств, могут обратиться с заявлением в территориальное отделение ФССП, регулирующее их деятельность, и подробно описать все допущенные нарушения правил и ограничений, прописанных в законе №230-ФЗ. Об этом рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд

По его словам, для многих коллекторских агентств существующие сегодня жесткие рамки закона не являются помехой, чтобы нарушать права граждан при осуществлении процедур взыскания — факты неправомерного давления и запугивания, а также использования криминальных методов появляются "с заметной регулярностью".

"И это не только нарушение правил, прописанных в законе, например, о периодичности звонков и посещений должников (с 08:00 до 22:00 по будням и с 09:00 до 20:00 в выходные дни, один звонок в день и два звонка в неделю, одно личное посещение в неделю), но и звонки со скрытых номеров, введение должников в заблуждение относительно правовых последствий невнесения средств, отказ называть свои личные данные, неведение записи разговоров, посещение родственников и знакомых должников", — добавил юрист.

Эксперт напомнил, что коллекторская деятельность "не имеет ничего общего с правоохранительной и контрольной".

"Это обыкновенный бизнес, то есть предпринимательская деятельность, направленная на возврат задолженности. Они работают по агентским договорам с кредитором или выкупают долг у кредитора. Поэтому все коллекторы — всего лишь нанятые бизнесменами работники коммерческих структур. И все проводимые коллекторами аналогии и попытки мимикрировать под правоохранительные органы и действие их методами являются незаконными", — сказал Соловьев.

Он заявил, что коллекторы не вправе угрожать применением физической силы или применять ее, оказывать любого рода психологическое давление, портить имущество должника, проводить принудительное изъятие чужой собственности. Россиянам рассказали, какие вопросы нужно обязательно задавать коллектору

Кроме того, с некоторыми категориями граждан коллекторы не имеют права вообще взаимодействовать — а именно с беременными женщинами, матерями грудных детей в возрасте до 1,5 года, гражданами, которые находятся в стационаре на лечении, инвалидами первой группы.

Если действия коллекторов выходят за рамки административного и уголовного кодексов, то необходимо не откладывая обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

"Помните, что бесценным доказательством в вашу пользу может стать переписка с коллекторами. Со всего, что содержится на электронных носителях, можно сделать скрины и заверить их у нотариуса. Помогут аудио- и видеозаписи, а также свидетельские показания. Не стесняйтесь узнать и подробно записать все данные коллекторов. Кроме того, посмотрите документ, удостоверяющий личность коллектора, доверенность от коллекторского агентства и копию свидетельства о внесении сведений о его организации в государственный реестр", — заключил юрист.

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