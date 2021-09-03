2021-09-03T06:27:34+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210903/834594565.html
Клиенты Сбербанка на 40% реже сталкиваются с телефонным мошенничеством
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Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления кредитной... ПРАЙМ, 03.09.2021
мошенники, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Благодаря специально созданной и разработанной программе по борьбе с телефонным мошенничеством в этом году уже снизили уровень жалоб на телефонное мошенничество со стороны клиентов Сбербанка на 40%", — сказал он.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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