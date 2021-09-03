ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Банк России рассказал, сколько похитили кибермошенники у россиян

"Благодаря специально созданной и разработанной программе по борьбе с телефонным мошенничеством в этом году уже снизили уровень жалоб на телефонное мошенничество со стороны клиентов Сбербанка на 40%", — сказал он.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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