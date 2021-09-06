МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Действующие собственные кредиты имели или имеют не менее 85% экономически активного населения страны, тогда как около 15% россиян никогда не брали займы, передает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперт рассказал о кредитных предпочтениях россиян

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в базе бюро содержатся сведения о более 100 миллионах россиян. К ним относятся граждане, которые так или иначе вовлечены в процессы розничного кредитования.

"Подавляющее число из них имеют или когда-то имели кредиты. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идет, например, о поручителях/созаёмщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны", — отметил эксперт.

К этому показателю кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году, и с тех пор эта доля остается примерно на одном и том же уровне.

Как объяснил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, люди могут не брать кредиты по многим причинам.

"Если человек живет в маленьком селе, при своем натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа — это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это именно такой контингент. Это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, а также конфессиональные", — отметил экономист.

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