МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых, выйдя на новый виток в спирали ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь регулятор будет "нащупывать" необходимый для возврата инфляции к цели в 4% уровень ставки стандартными шагами, но для этого может потребоваться еще не одно повышение. Аналитики оценили перспективы дальнейшего повышения ставки Банка России

"Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", — предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Регулятор в пятницу рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: повышение на 0,25 и 0,5 процентного пункта, а также сохранение ключевой ставки, однако выбрал "компромиссный" вариант. Председатель ЦБ объяснила такой шаг ускорением подстройки денежно-кредитных условий к увеличениям ключевой ставки, а также высокими темпами роста цен и инфляционными ожиданиями.

Перейти к новому более плавному повышению ставки регулятору позволило и возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста. При этом ЦБ улучшил ожидания потенциального роста экономики в ближайшие годы до 2-3% с многолетней оценки в 1,5-2%, а также допустил повышение прогноза по росту ВВП по итогам года с 4-4,5%.

КРАДУЩИЙСЯ ТИГР

Броши главы ЦБ давно стали неофициальным сигналом рынку — в эту пятницу пиджак Набиуллиной украшала крадущаяся большая кошка. Такое описание отлично символизирует новый этап политики ЦБ: как и предполагали опрошенные РИА Новости эксперты регулятор предпочтет растянуть повышение ставки на несколько заседаний резким действиям.

"Целесообразность этих повышений, равно как и длительность дальнейшего сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне, будет зависеть от развития экономической ситуации, динамики инфляции и в значительной мере — от баланса рисков для будущей инфляции, в том числе связанных с сохранением повышенных инфляционных ожиданий", — отметила глава ЦБ.

Баланс рисков в настоящее время смещен в сторону проинфляционных факторов: обеспокоенность вызывают сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии, ценовая конъюнктура мировых товарных рынков и усиление волатильности на глобальных рынках.

Некоторые экономисты считают, что из-за внешнего характера многих рисков повышение ставки не поможет обуздать разогнавшуюся инфляцию. Однако регулятор с таким мнением не согласен: "импортная" инфляция влияет на ожидания темпов роста цен и, как следствие, настроения и поведение потребителей, а это влечет уже раскручивание инфляционной спирали. "Денежно-кредитная политика… должна реагировать на временные факторы в той мере, в которой они через рост инфляционных ожиданий трансформируются в устойчивые", — уверена глава ЦБ. Глава Банка России высказалась по поводу кредитования в России

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ

Регулятору придется сделать еще два шага по 0,25 процентного пункта в текущем году, чтобы подтолкнуть инфляцию к снижению до целевых уровней, считают опрошенные агентством экономисты.

"На конец года мы сохраняем прогноз по ставке в 7,25%. С учетом того, что помесячная инфляция, скорее всего, вернется к уровню, соответствующему 4%, только в начале 2022 года, Банк России продолжит постепенное повышение ставки", — говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Тем не менее, глава ЦБ исключает рост ключевой ставки до двузначных значений: такого ужесточения денежно-кредитной политики для укрощения инфляции в стране не потребуется. "Мы не видим такого сценария в обозримом будущем, который потребует от нас двузначных значений ключевой ставки. Такие сценарии не рассматриваем", — сказала Набиуллина.

При этом экономисты уже заговорили о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году. Например, так считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, который ждет, что пиковое значение ставки составит 7-7,25% годовых по итогам года, а уже в следующему году ЦБ перейдет к смягчению монетарной политики до нейтрального диапазона 5-6%.

Однако Банк России пока не стал давать каких-то прогнозов по срокам возвращения к снижению ключевой ставки. "О том, когда может ЦБ начать снижать ставку, это говорить еще совсем преждевременно", — заключила председатель Банка России.