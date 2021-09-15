МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Выдачи банковским сектором кредитов наличными в августе в России выросли на 8% по сравнению с июлем, и их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82 миллиона, свидетельствуют данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне этого года банки выдали 1,67 миллиона кредитов "наличными", в июле – на 1% больше (1,69 миллиона). Уточняется, что по сравнению с июлем количество выдач кредитов выросло на 8%.

"Банки предоставили в августе 1,82 миллиона нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными"), следует из данных "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ). Это абсолютный рекорд по выдачам кредитов в месяц за всю историю банковского сектора, начиная с 1991 года", — говорится в сообщении.

Среди регионов наибольший рост выдач кредитов наличными по сравнению с июлем был в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%), сообщает ОКБ.

"Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен", — прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.