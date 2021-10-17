МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Общение в мессенджерах стало для нас настолько привычным, что мы порой не задумываемся, что и как пишем. Между тем, переписка предполагает следование определенным правилам, есть и конкретные "табу", рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина. Россиянам рассказали, как распознать мошенников в мессенджерах

Правило номер один при общении в мессенджерах — к собеседнику надо обращаться по имени. Избегайте безличностных "приветов" и "добрых дней" — человеку приятно видеть личное обращение в переписке, говорит эксперт.

Также продумайте стиль сообщения.

"Ваше сообщение может появиться во всплывающем окне в самый неподходящий момент для того, кто находится на другом конце общения. Прежде чем написать, подумайте, сколько времени займет ответ на ваше сообщение у собеседника — пишите только в том случае, если это важно и безотлагательно, кратко и по делу", — советует Корягина.

По словам эксперта, никогда не следует сообщать негатив письменно – это не передает тон и ваши чувства. "Такие новости лучше обсуждать лично, с глазу на глаз", отмечает она.

Не стоит письменно менять место и время встреч. Позвоните и сообщите об этом лично – ваше cообщение может не дойти или человек может его не увидеть. Также обращайте внимание на статус вашего собеседника: "занят" или "в отпуске". Завершайте разговор коротким прощанием — благодарность "за подаренное время общения всегда бесценна".

Что касается деловой переписки в мессенджерах, то она "на любом уровне должна вестись с соблюдением общих правил письменного делового этикета", отмечает маркетолог. Россиянам назвали наиболее опасный для личных данных мессенджер

Если вы пишете первый раз, начните с представления себя, своей компании и причины вашего обращения. Не рекомендуется использовать эмоджи в деловой переписке.

"Есть большой соблазн использовать картинки вместо слов, но в бизнес-переписке они не всегда выглядят уместно. Несмотря на то, что мы используем те же каналы в личной переписке, в бизнес-переписке в тех же каналах стоит проявлять сдержанность", — полагает маркетолог.

При поиске работы стоит учитывать, что, первое, на что обратят внимание потенциальные работодатели — это владение языком, родным или иностранным, зависит от того, на каком языке вы пишете. Не забывайте, что язык общения – это та "одежка", по которой "встречают".

Оперативность ответа – часть вашего уважения к собеседнику и обязательная часть бизнес этикета. Не нужно выдерживать время и демонстрировать свою занятость и значимость. Важно обращать внимание и на тон коммуникации – он должен быть не слишком формальным, но и не фамильярным. "Сохраняйте профессиональный стиль общения, сохраняя человечность, доброту и уважение к собеседнику", — заключила эксперт.