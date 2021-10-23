МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. К началу осени частные заёмщики в РФ допустили просрочку по 7,1 миллиона кредитов, или при каждой десятой ссуде, выданной банком физическому лицу, говорится в совместном исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости. Не отмоешься. Что скрывают "черные списки" банков

"По состоянию на 1 сентября 2021 года каждый десятый кредит, выданный банком физическому лицу, является проблемным, то есть не обслуживались в течение 90 и более дней. В абсолютном значении более 7,1 миллиона кредитов находится на данный период в стадии дефолта, с начала года показатель вырос на 3%", — подсчитали аналитики, напомнив, что за аналогичный период 2020 года рост достигал 6%.

Таким образом, отмечается несущественное замедление темпов прироста просроченной задолженности в количественном выражении при сохранении достаточно нестабильной обстановки с точки зрения обслуживания обязательств физическими лицами, делают вывод исследователи.

По своей структуре в количественном выражении просроченная задолженность распределяется между сегментами следующим образом: 60% приходится на кредиты наличными, 37% — на кредитные карты, 1,5% — на автомобильное кредитование, 0,5% — на ипотеку. При этом наиболее проблемный сегмент с точки зрения темпов роста "плохой" задолженности на данный момент — это кредитные карты, здесь просрочка растет на протяжении последних пяти месяцев.

Эксперты также ждут, что количество кредитов, находящихся в просрочке более 90 дней, до конца года продолжит увеличиваться и по итогам декабря составит порядка 7,5 миллиона.

По данным ЦБ, доля просроченных свыше 90 дней потребительских кредитов по итогам августа сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,4%, установив новый исторический минимум. При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности немного подросли — на 0,2%, до 1,025 триллиона рублей. Такая разнонаправленная динамика сложилась из-за того, что люди продолжают брать кредиты ускоренным темпами, и их долги на 1 сентября достигли 23,1 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2,1%.

Читайте также:

Банк России отметил рост кредитования