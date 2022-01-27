"Лента" увеличила общую выручку в 2021 году на 8,6%
Общая выручка ритейлера "Лента" в 2021 году выросла на 8,6%, до 483,641 миллиарда рублей
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 8,6%, до 483,641 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на 18,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 147,316 миллиарда, говорится в сообщении компании.
Розничные продажи ритейлера в четвертом квартале повысилась на 18,9% и составила 144,813 миллиарда рублей, за весь год — на 8,8%, до 475,787 миллиарда.
https://1prime.ru/finance/20220127/835901949.html
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