МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 8,6%, до 483,641 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на 18,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 147,316 миллиарда, говорится в сообщении компании.

Розничные продажи ритейлера в четвертом квартале повысилась на 18,9% и составила 144,813 миллиарда рублей, за весь год — на 8,8%, до 475,787 миллиарда.