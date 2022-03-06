МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским приветствовал решение платежных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России, сообщил Белый дом. Эксперт рассказал, чем сейчас лучше заменить доллар

"Президент Байден отметил продолжающиеся усилия, которые предпринимают США, их союзники и партнеры, а также частный сектор для того, чтобы повысить для России издержки ее агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение… Visa и Mastercard приостановить оказание услуг в России", — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили работу над оказанием дополнительной помощи Украине, недавние переговоры Киева с делегацией России.

"Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования", — говорится в заявлении Белого дома.

В ходе состоявшейся беседы президент США также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Собеседники также обсудили "недавние переговоры между Россией и Украиной".

Центральный банк России ранее пояснил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.