МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Совкомбанк стал участником программы льготного автокредитования Минпромторга и принимает заявки от клиентов, начиная с 15 июля 2022 года, сообщили в банке.

В рамках программы в Совкомбанке можно оформить кредит без первоначального взноса на приобретение нового автомобиля отечественного производства со скидкой 20-25%. Совкомбанк предлагает кредитование новых Lada Granta по сниженной ставке

Под действие программы попадают автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей выпуска 2022 года марок Lada (произведённые после 01.06.2022 г.), УАЗ и ГАЗ. Скидка на них составит 25% для регионов Дальневосточного федерального округа, 20% — для всех остальных. А также электромобили, скидка на которые составит 35% независимо от региона.

Предложением могут воспользоваться семьи с минимум одним несовершеннолетним ребенком, медицинские работники и учителя, а также водители, которые покупают транспортное средство впервые. Льготные условия также распространяются на автовладельцев, которые сдают в трейд-ин автомобили старше шести лет при условии, что владели ими не менее года.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА — "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" — "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" — "AA-", прогноз "позитивный".