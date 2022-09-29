МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Общий объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в январе-августе снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 432,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Объем кредитования сезонных полевых работ в России значительно вырос

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2022 года было выдано автокредитов на сумму 432,9 миллиарда рублей, или на 40,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2021 года — 721,5 миллиарда рублей). При этом по сравнению с (теми же — ред.) восемью месяцами "пандемийного" 2020 года объем выданных автокредитов в текущем году также немного сократился — на 4,1% (в январе-августе 2020 года — 451,2 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

Самую серьезную динамику падения объемов выданных кредитов на автомобиль в региональном разрезе (среди 30 лидеров по этому виду розничного кредитования) продемонстрировали Свердловская (-49,1%) и Самарская (-46,2%) области, Москва (-45,6%), а также Нижегородская (-44,7%) и Челябинская (-44,4%) области.

Наибольший же совокупный объем выданных таких кредитов был отмечен в Москве (49,3 миллиарда рублей), Московской области (34 миллиарда), Санкт-Петербурге (29,3 миллиарда), Краснодарском крае (20,2 миллиарда) и Татарстане (17,1 миллиарда рублей).

"Выдача автокредитов в этом году похожа на ситуацию 2020 года с его "карантинной" весной. Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году совсем немного уступают "пандемийному" 2020 году. Но в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

"Несмотря на активное снижение Банком России ключевой ставки и удешевление кредитов в последнее время ситуация в автокредитовании все еще остается достаточно непростой. В то же время восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка может способствовать возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования", — заключил он.