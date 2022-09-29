МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Более 25 миллиардов рублей будет направлено на реструктуризацию кредитов, взятых представителями крупного бизнеса под плавающую процентную ставку, председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжение и постановление. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Банк России обновил планы по денежно-кредитной политике на 2023 — 2025 годы

В ведомстве уточнили, что средства поступят кредиторам на компенсацию расходов, связанных с предоставлением переходного периода, и последующим полным списанием недополученного процентного дохода.

"Для этого правительство выделило более 25 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, после повышения ключевой ставки Банком России в феврале до 20% был введен переходный период по кредитам с плавающими ставками для крупного бизнеса. Так, по его словам, организациям дали возможность три месяца платить по ставке ниже рыночной, чтобы не допустить резкого роста платежной нагрузки. Появилась "процентная лесенка": первый месяц – 12,5%, второй – 13,5%, третий – 16,5%. И только с четвертого месяца – рыночный уровень.

"По нашим оценкам на основе данных ЦБ, на процентных платежах бизнес сэкономил более 36 миллиардов рублей", — подчеркнул он.

"Разница в процентах с рынком начислялась и подлежит уплате заемщиком начиная с 1 января 2023 года. Но если компания отвечает установленным правительством критериям, от нее она полностью освобождается. 70% этой суммы должно будет погасить государство, а остаток будет считаться исполненным. Решение о компенсации будет принимать межведомственная комиссия Минэкономразвития на основании материалов о проведенной ВЭБ.РФ проверке предоставленных банком документов. Деньги будут доведены до банков до конца года", — говорится в сообщении пресс-службы.