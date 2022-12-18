МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Курс доллара слегка снизился в последнее время, а другие валюты окрепли. Что это — конец долларовой империи или ложная тревога? Какие факторы держат американскую валюту на плаву, а какие медленно, но верно подтачивают ее популярность? Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

ДОЛЛАР ТАЩАТ ВВЕРХ

В последние два месяца доллар теряет свои позиции на мировом валютном рынке — ослабление к евро и иене составило 8%, а к юаню — 5%. Однако это стоит расценивать лишь как временную передышку, а вовсе не глобальный тренд: в наступающем году доллар вновь обретёт свою силу, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Поддержку американской валюте должна оказать глобальная рецессия. «В результате рецессии сократятся прибыли компаний и глобальные инвесторы, вероятно, побегут из рынка акций и других рискованных активов в защитный доллар, что приведёт к его укреплению", — считает эксперт.

Кроме этого, во благо американской валюте сработает продолжение политики повышения ставок американским Федрезервом. По итогам декабрьского заседания темпы повышения ключевой ставки замедлились до 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,25-4,5% годовых. До этого она два года держалась на отметке 0,25%. По прогнозам экономистов, уже в первой половине 2023 года ставка ФРС составит 5,25%.

"Долларовая процентная ставка уже является самой высокой среди крупных западных экономик, что привлекает инвесторов со всего мира возможностью вложить накопления в долларовые активы", — убежден Васильев.

Наконец, в новом году не исключены геополитические обострения на Ближнем Востоке или по линии США-Китай. В случае усиления глобальной неопределенности инвесторы традиционно побегут в самый защитный и ликвидный актив — доллар.

ПО ПРАВУ СИЛЬНОГО

Их можно понять — доллар до сих пор считается наиболее стабильной валютой, являясь доминирующей в международной торговле: большинство сделок проводится в долларах, создавая спрос на него и тем самым поддерживая его стоимость.

В этой ситуации говорить о конце долларовой империи на сегодняшний день рано — около 60% мировых валютных резервов сосредоточено в долларах, отметил доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

Он перечислил причины, по которым доллар сохраняет роль мировой валюты № 1.

Во-первых, в качестве мировой валюты удобнее иметь какую-то одну денежную единицу. Здесь работает положительная обратная связь: если большинство использует доллар, то и мне выгодно использовать доллар.

Вторая причина прозаична: за этой валютой должна быть крупная экономика. Например, японская йена просто не может быть главной мировой валютой, поскольку японский ВВП составляет всего около 6% от мировой экономики.

Третья причина — главная мировая валюта должна быть устойчивой. И это означает, что такая валюта должна обладать надежной и стабильной историей.

"Поэтому в ближайшие 5-10 лет едва ли можно ожидать смещение доллара другой валютой, однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив", — считает эксперт.

ЗАГНАЛИ СЕБЯ В ЛОВУШКУ

Конечно, далеко не все участники международной торговли готовы отказаться от доллара по причине удобства и инерции его использования. Ждать сильного падения курса доллара нецелесообразно в ближайшей перспективе, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США

С другой стороны, поднимая ключевую ставку, американские власти загоняют финансовую систему в определенную кабалу, делая заемные средства дорогими. Иными словами, идет давление на совокупный спрос и это создает риски для дальнейшей долларовой гегемонии. "В настоящее время задолженность США перед остальными странами достигает 18 трлн долларов или более 70% ВВП", — утверждает эксперт. И на практике мы видим, как многие страны стали избавляться от своей доли в американском внешнем долге.

При этом санкции против России подорвали доверие к доллару и подтолкнули ряд стран к поиску альтернативной валюты для взаиморасчетов, что ведет за собой постепенный отказ от доллара. Россия уже поднялась на третье место в мире по использованию китайской валюты в международных расчетах.

Наиболее серьезную угрозу для доллара представляет именно позиция Китая — он поступательно предлагает различным странам расширять импорт в национальной валюте. Несколько лет назад возникла и сейчас активно продвигается идея перехода в расчетах за нефть с долларов на юань, Пекин активно развивает логистику и налаживает связи с разными странами в выгодном для себя ключе. Такая многовекторность Вашингтону пока не доступна, а это означает в перспективе серьезное поражение в геополитическом масштабе.