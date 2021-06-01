МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Газовый хаб TTF в Нидерландах становится ключевым для Европы благодаря поставкам из разных источников. Несмотря на сокращение собственной добычи, ТТF стал крупным центром торговли СПГ и во многом формирует цены на газ. Но запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" изменит ситуацию на газовом рынке Европу. В Германии может быть создан газовый хаб-конкурент ТТF. "Тушите свет". Что будет, если остановить российские газопроводы в Европу

ХАБ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах становится мировым центром формирования цены на природный газ. TTF является ценнейшим активом королевства Нидерланды, его эксплуатация приносит огромные поступления в бюджет страны. Gasunie — нидерландский оператор газотранспортной системы — учредил TTF в 2003 году с целью обеспечить рост продаж и повысить ликвидность. По мере увеличения объемов торгов выросло значение нидерладского хаба для европейского рынка.

В результате по объемам торгов ТТF опередил расположенный в Великобритании National Balancing Point (NBP) и стал крупнейшим газовым хабом Европы. После Brexit — выхода Великобритании из ЕС — значение ТТF для европейского рынка энергоносителей существенно повысилось. Через Великобританию на континент поступал газ, добываемый на шельфе Норвегии — второго крупнейшего поставщика газа в ЕС после России.

Торги на ТТF позволяют сформировать эталон (ценовой ориентир), используемый для определения цен на газ, реализуемый в других регионах и на спотовом рынке. По словам Гордона Беннета, управляющего директора биржи ICE Futures Europe, с 2016 по 2021 год объемы торгов на TTF выросли на 164%. Гремят пустыми бочками. Европа прозевала закупки российского газа

"ТТF становится глобальным эталоном, он как Brent для газового рынка. Он привлекает все больше неевропейских участников рынка", — считает Беннет.

ПОСТАВКИ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Росту значения TTF способствовали несколько причин. В Нидерландах расположено Гронинген — крупнейшее в Европе газовое месторождение. После открытия в 1959 году запасы Гронингена оценивались в 2,8 трлн кубометров газа. Открытие этого месторождения позволило Нидерландам стать крупнейшим газодобывающей страной в Европе. В 70-х годах прошлого века начались поставки газа из Нидерландов в другие европейские страны: в Бельгию, Францию, Германию и даже в Италию. Экспорт газа стал возможен благодаря строительству новых газопроводов и созданию европейской газотранспортной системы.

Однако со временем крупнейшее месторождение Европы истощилось. По разным оценкам, к 2021 году было добыто 70%-75% всех запасов Гронингена. Более того, интенсивная эксплуатация месторождения стала причиной землетрясений, которые повредили многие здания, в том числе жилые. После многочисленных жалоб правительство Нидерландов приняло решение прекратить добычу на месторождении к середине 2022 года.

Истощение запасов Гронинген и других европейских месторождений стало причиной роста импорта в ЕС трубопроводного газа из других стран — России, Норвегии и Алжира.

Сланцевая революция в США дала толчок активному развитию рынка СПГ. Большая часть торговли природным газом осуществляется на основе долгосрочных договоров, в которых цена формируется с привязкой к котировкам нефти или нефтепродуктов. Рост производства и поставок СПГ на мировой рынок сделал торговлю газом более гибкой и ликвидной по сравнению с поставками трубопроводного газа. В четвертом квартале 2019 года импорт СПГ в ЕС превысил поставки из Норвегии.

По мере восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса растет спрос на природный газ. В последние два месяца торговля фьючерсами на газ, поставляемый через ТТF, выросла на 24%. С 2019 года по настоящее время объем торгов на нидерландском хабе вырос в два раза.

Значение Japan-Korea Marker (JKM) — эталон для Юго-Восточной Азии — также существенно выросло в последние годы в связи с ростом поставок газа в регион. Но объемы торгов, на которых для определения цены используется JKM, значительно уступают объемам, реализуемым на ТТF.

Прошлой зимой скачки цен на газ до рекордных отметок нa рынке Юго-Восточной Азии заставили трейдеров региона — не только из Японии и Кореи, но также из Китая и Индии — использовать котировки ТТF в качестве эталона для определения стоимости партий СПГ на спотовом рынке. Переполох на рынке. Российский газ продали на 20 лет вперед

Западные эксперты полагают, что по мере снижения собственной добычи в Европе и роста геополитической напряженности европейцы вынуждены принимать меры для обеспечения энергетической безопасности. Гибкое ценообразование и рост ликвидности способствует использованию котировок ТТF в качестве глобального эталона. Участникам рынка внушают, что они должны отдавать предпочтение СПГ, а не поставкам трубопроводного газа из России. Но западные эксперты полностью игнорируют тот факт, что на европейском рынке не случилось резкого подорожаниягаза благодаря стабильным поставкам трубопроводного газ — прежде всего из России.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" ИЗМЕНИТ ГАЗОВЫЙ РЫНОК ЕВРОПЫ

Успешное завершение строительства "Северного потока-2" — второго газопровода из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год — может кардинально изменить ситуацию на европейском рынке газа. Этот газопровод позволит увеличить прямые поставки российского газа в Германию до 110 млрд кубов ежегодно.

Российский газ поступает в Германию по газопроводу "Ямал — Европа" мощностью свыше 32 млрд кубометров в год, а также транзитом через Украину в объеме 40 млрд кубов в год. Согласно договору от 2019 года "Газпром" должен обеспечить транзит через Украину в объеме 40 млрд кубов в год в соответствии с принципом "качай или плати".

Россия не намерена отказываться от транзита через Украину после запуска в эксплуатацию "Северного потока-2", заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Транзит будет осуществляться в полном соответствии с соглашением между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Часть газа, поставляемого через Украину и по газопроводу "Ямал — Европа", поступает потребителям в Восточной Европе — в Словакии, Венгрии, Чехии, Польше, Белоруссии — но конечным пунктом доставки является Германия.

Совокупные потребности стран ЕC в 2019 году — до пандемии коронавируса и выхода Великобритании из ЕС — увеличились до 482 млрд кубов в год, что на 10 млрд кубов больше, чем годом ранее. При этом собственная добыча в 2019 году упала на 9% относительно предыдущего года, составив 109 млрд кубов. Импорт газа в ЕС — трубопроводного и в виде СПГ — достиг 398 млрд кубов. Из этого объема доля российского газа составила 39%. Матвиенко назвала необоснованным заявление о "грязном" российском газе

Рост поставок из России и диверсификация транспортных маршрутов позволяют Германии создать крупнейший хаб и центр формирования цен на газ для ЕС. Масштабные стабильные поставки из России могут предотвратить скачки цен и обеспечить стабильность на европейском газовом рынке. Кроме того, уменьшится зависимость ЕС от поставок СПГ и от транзита норвежского газа через Великобританию.

Стабильные масштабные поставки являются необходимым, но не достаточным условием для создания хаба, где будет формироваться цена для европейского рынка газа. Необходимо гарантировать поставку больших объемов, создать биржевые инструменты для торговли газом, обеспечить их высокую ликвидность, отрегулировать порядок ценообразования. Это возможно только при согласии и наличии доброй воли сторон — продавцов и покупателей, "Газпрома" и его европейских партнеров.

На газовом рынке Европы германский газовых хаб может составить конкуренцию нидерландскому ТТF благодаря масштабным поставкам из России.