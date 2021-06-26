МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер немецкой партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) Армин Лашет счел возможной остановку "Северного потока-2", сообщили РИА Новости.

Как отметил лидер ХДС, остановка проекта российского газопровода возможна в случае его использования "против Украины". США заявили об опасности "Северного потока-2" для Европы

"Геостратегические влияние было оговорено — он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто", — сказал Лашет во время интервью с кандидатами в канцлеры от социал-демократов и "зеленых" Олафом Шольцом и Анналеной Бэрбок.

Бэрбок и ее партия являются критиками "Северного потока-2". Кандидат снова заявила, что строительство газопровода не должно быть завершено.

"Когда трубопровод будет готов, по нему пойдет газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку (на Украину — ред.) больше не будут поступать деньги", — сказала она.

Бэрбок напомнила о газовой директиве Евросоюза, по которой "Северный поток-2" должен получить еще одно разрешение от регулятора. Согласно директиве, оператором трубопровода не должен быть его владелец.

"Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе", — заявила она.

Сообщается, что строительство "Северного потока-2" близко к завершению. В июне завершилась укладка первой нитки. Вторую могут проложить за полтора — два месяца.

Оппонентами трубопровода выступают Киев, рискующий потерять доходы от транзита газа через территорию Украины, а также США, которые пытаются продвигать в ЕС свой сжиженный газ. Германия выступает за завершение проекта и его запуск.

Россия призывает не политизировать ситуацию, подчеркивая, что газопровод выгоден как России, так и Европе.

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