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Украина назвала условие для блокировки "Северного потока-2"
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Украина продолжит борьбу против запуска "Северного потока-2", сообщили РИА Новости. Даже если Киев не добьется остановки проекта, Европа может существенно ограничить использование... ПРАЙМ, 09.07.2021
северный поток - 2, украина, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Украина продолжит борьбу против запуска "Северного потока-2", сообщили РИА Новости. Даже если Киев не добьется остановки проекта, Европа может существенно ограничить использование трубопровода, сказал украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе интервью литовскому телеканалу LRT.
Шмыгаль назвал "Северный поток-2" "энергетическим оружием" России против Запада.
"Поэтому мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу", — сказал премьер-министр.
То, что строительство газопровода близко к завершению, не должно останавливать борьбу Украины с его запуском, считает Шмыгаль.
"Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока — 2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", — заключил премьер.
Проект "Северного потока-2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью в 55 млрд кубометров газа в год из РФ в Германию. Строительство близится к окончанию.
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