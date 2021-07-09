МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Украина продолжит борьбу против запуска "Северного потока-2", сообщили РИА Новости. Даже если Киев не добьется остановки проекта, Европа может существенно ограничить использование трубопровода, сказал украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе интервью литовскому телеканалу LRT. В США блокируют назначения в Госдеп из-за "Северного потока - 2"

Шмыгаль назвал "Северный поток-2" "энергетическим оружием" России против Запада.

"Поэтому мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу", — сказал премьер-министр.

То, что строительство газопровода близко к завершению, не должно останавливать борьбу Украины с его запуском, считает Шмыгаль.

"Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока — 2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", — заключил премьер.

Проект "Северного потока-2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью в 55 млрд кубометров газа в год из РФ в Германию. Строительство близится к окончанию.

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