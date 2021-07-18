МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Проигрыш Украины "Северному потоку-2" стал результатом двух ошибок, совершенных правительством, считает депутат Верховной рады Олег Дунда. Его слова приводит "РИА Новости".

"Нужно признать честно, вот честно, история с "Северным потоком" Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад", — сказал депутат.

По его мнению, власти Германии и Франции при обсуждении газового проекта не учитывали мнение граждан своих стран.

"Мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии — не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно", — объяснил Дунда. Зима отучит Европу сомневаться в «Северном потоке-2»

Кроме того, он полагает, что Украине нужно было ставить во главу угла вопрос угрозы национальной безопасности от строительства "Северного потока-2", а не вопрос убытков от остановки транзита российского газа.

Украина выступает против завершения строительства российского газопровода, так как опасается потери доходов от транзита газа из РФ. "Северный поток-2" завершен на 98 процентов.

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