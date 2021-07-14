МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Отчаявшись запретить трубопровод "Северный поток-2", Украина начала строить планы, как извлечь выгоду из проекта, который уже вряд ли удастся остановить. Однако любые требования компенсации разбиваются о реальность – платить или предоставлять особые преференции Киеву никто не хочет, поэтому в конечном итоге стране придется довольствоваться тем, что дадут – если вообще дадут хоть что-то. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

По словам главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, компенсацией для страны после введения в строй "Северного потока-2" может стать новый контракт российского газа на следующие 15 лет с гарантиями европейских банков или компаний.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет транзитных соглашений сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубов в последующие четыре.

В идее каким-либо образом компенсировать Киеву запуск "Северного потока-2" поддерживают и Вашингтон, и Берлин. Ранее сообщалось, что они обсуждают ряд мер для предотвращения или смягчения "возможного ущерба" от трубопровода. Это может быть сделано путем поддержки производства и экспорта водородного топлива из Украины либо выделения средств на ремонт украинской трубопроводной системы.

ПОЛУЧИТЬ ХОТЬ ЧТО-ТО

В МИД Украины заявили, что никаких официальных переговоров о компенсации не ведется. Однако, по данным СМИ, Киев хочет денежной компенсации в 2-3 миллиарда евро и открытия кредитной линии от ЕС на 5 миллиардов евро. Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, довольствоваться придется минимумом – тем, что удастся урвать до встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байнена, намеченной на конец этой недели.

Со стороны Украины предложение было выдвинуто по максимуму, его стоит воспринимать как элемент торга, выдвинутый европейской стороне, рассуждает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

При этом у Киева чрезвычайно узкое окно возможностей. "Северный поток-2" не удалось торпедировать, вот и пришлось прибегнуть к "плану Б".

"Поэтому они много просят – именно пока Байден и Меркель договариваются, остается шанс получить хоть что-то", — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

После того, как в 2024 году закончится действие договора о транзите с Россией, бессмысленно просить гарантий, поскольку "Северный поток-2" уже будет функционировать, добавляет он. Назван способ решения газовых проблем Европы

По его мнению, Россия вовсе не заинтересована в полном забвении украинского маршрута, но, поскольку на данный момент транспортировка по нему самая дорогая, предпочтет использовать его лишь для резервных случаев, загружая лишь до необходимого минимума. Речь идет о примерно 20 млрд кубометров газа в год, а вовсе не 40+, на которых настаивает Киев. Этого объема хватит, чтобы поддержать достаточное давление в трубе и обеспечить распределение газа по украинской территории.

И, конечно, ни о каких 15-летних контрактах речь идти не может. Ситуация на газовом рынке Европы меняется стремительно: иссякают месторождения, падает добыча, растет импорт СПГ. В этих условиях связывать себя обязательствами по транзиту на долгий срок нецелесообразно, полагает Абзалов.

"Если понадобятся дополнительные объемы, Россия может направить их в Европу через Украину, но это последний выбор", — считает он.

Кроме того, "Газпром" создает маневренный фонд газа, благодаря которому намерен снизить зависимость от украинских ПХГ, перенеся емкости по хранению в Германию, тогда вовсе неясно, для чего нужно поддерживать большие объемы прокачки, добавляет эксперт.

ПРЕДМЕТ ТОРГА

По мнению Лукичевой, для "Газпрома" продолжение поставок через Украину в целом выгодно, ведь спрос со стороны европейских покупателей стабилен. "Говорить о продлении текущего контракта рановато, но начальная стадия обсуждений уже может запускаться. Варианты условий, конечно же, возможны, т.к. риски существуют как со стороны покупателей, так и со стороны продавца. В первую очередь, это потенциал возможного роста или снижения спроса на газ в Европе", — рассуждает она.

С одной стороны, европейский регион намерен отказаться от угольной генерации с середины следующего десятилетия, а отказ от атомной генерации уже происходит в некоторых странах ЕС.

Наиболее подходящей заменой является природный газ. Соответственно, если данная тенденция продолжится, то спрос на природный газ в Европе вырастет значительно.

С другой стороны, часть этого спроса будет потеряна замещением на ВИЭ, повышением энергоэффективности и энергосбережением.

Если заключать контракт на 15 лет, как просит Киев, важно правильно оценивать потенциал возможного увеличения спроса. Кроме того, при транзите через Украину неизбежно возникают высокие политические риски, что снижает привлекательность такого контракта. Украина и Европа споткнулись о российский газ

ГАЗ ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТА

Что касается прочих вариантов компенсации, которые сейчас обсуждаются, то их реализация маловероятна, как минимум, в обозримом будущем.

"Россия вряд ли будет это обсуждать в свете запуска других трубопроводов. Надо понимать, что российская сторона не платит отступные и не содержит украинскую власть. Но возможно участие европейских партнеров в этом вопросе", — считает Лукичева.

В свою очередь, Абзалов полагает, что властям Германии, европейским банкам и бизнесу нет резона платить Киеву заявленные суммы или предоставлять гарантии. Никто не заинтересован и вкладывать деньги в ремонт украинской ГТС – дело это затратное и бесперспективное, с учетом того, что основным маршрутом она не будет. С учетом ее изношенности получается "черная дыра", в которую будут уходить миллиарды без перспектив отдачи. Как говорится, закопать дешевле. Если же говорить о водородных проектах, то и для них больше подходит современный "Северный поток-2", нежели древняя украинская труба.

С учетом того, что Байдену гораздо важнее внутренняя, а не внешняя повестка, а проблемы Украины волнуют его в наименьшей степени, наиболее вероятно, что будут подписаны определенные договоренности с Меркель, в которых вопрос компенсации Киеву будет спущен на тормозах и ограничится заявлениями, полагают эксперты.

Многое зависит от исхода выборов в ФРГ: если к власти придут "зеленые", то "Северному потоку-2" могут вставлять палки в колеса в части сертификации, однако это будут скорее слова, чем реальные действия, считает Абзалов.

Украине же придется довольствоваться тем, что дадут и задуматься о поиске источников газа на перспективу. С запуском "Северного потока-2" и снижением доли украинского транзита велика вероятность того, что вместо нынешнего виртуального реверса придется заключать реальные контракты на поставку газа либо с "Газпромом", либо с европейскими странами. В последнем случае Украина получит либо газ из "Северного потока-2", либо СПГ из других стран. И он уж точно окажется "золотым".