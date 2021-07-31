МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Реализация проекта "Турецкий поток"успешно завершается, несмотря на противодействие Запада. "Южному газовому коридору" (ЮГК) не хватает газа, но "Газпром" может помочь: Турция хочет больше азербайджанского газа, европейцы будут снабжаться через ЮГК по остаточному принципу.

РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПРИДЕТ В ВЕНГРИЮ ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ

Душан Баятович, директор "Србиягаз" заявил, что с 1 октября начнутся поставки российского газа в Венгрию в объеме 8,5 млрд куб. м/г. Поставки будут осуществляться по газопроводу "Балканский поток" — продолжению "Турецкого потока" по территории стран Юго-Восточной Европы. По двум ниткам "Турецкого потока", проложенным по дну Черного моря из России до европейской части Турции, могут осуществляться поставки в объеме 31,5 млрд куб. м/г. Из этого объема одна половина предназначена для Турцию, вторая — для поставок страны Южной Европы. Китай ищет "домашнюю" альтернативу дорогой нефти

С началом отопительного сезона Венгрия получит большой объем газа из "Балканского потока", а не из украинской транзитной трубы. Помимо Венгрии российский газ по этому газопроводу могут получать Сербия, Болгария и Румыния.

"Газпром" в очередной раз подтвердит свой статус надежного поставщика, который способен гарантировать бесперебойные поставки газа и обеспечить энергетическую безопасность стран региона, несмотря на противодействие со стороны противников экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами. Начало поставок российского газа в Венгрию по балканскому маршруту ознаменую успешное завершение проекта "Турецкий поток".

США и ЕС всячески противодействовали реализации этого проекта и поддерживали альтернативные проекты с целью уменьшить "зависимость стран Южной Европы от пагубного влияния Москвы". Крупнейшим из таких проектов является "Южный газовый коридор" (ЮГК).

ЮГК НЕ ХВАТАЕТ ГАЗА

"Южный газовый коридор" должен обеспечить поставки азербайджанского газа, добываемого на месторождении Шах-Дениз в Каспийском море. Запасы этого месторождения оцениваются в 1,2 трлн куб. м газа и 240 млн т газового конденсата, но ряд экспертов считают такую оценку завышенной. Оператором проекта разработки Шах-Дениз является британская ВР.

ЮГК объединяет Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Строительство ЮГК завершилось после запуска в эксплуатацию в мае 2020 года ТАР — конечного участка газотранспортной системы от Сангачальского терминала на побережье Каспия в Азербайджане до южной Италии протяженностью около 3,5 тыс. км. По оценкам западных экспертов, на проект ЮГК, включая фазу 2 разработки Шах-Дениз, было потрачено не менее $45 млрд. По ЮГК планируется поставлять 16 млрд куб. м/г — 10 млрд куб. м в страны Южной Европе и 6 млрд куб. м в Турцию. Коммерческие поставки азербайджанского газа в страны Южной Европы по ЮГК начались в ноябре прошлого года. Украину ждет взлет тарифов после запуска "Северного потока - 2"

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в первой половине 2021 года в стране было добыто 20,36 млрд куб. м газа — на 5,1% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Производство товарного газа составило около 15 млрд куб. м — на 8,8% больше, чем в январе-июне 2020 года. Только товарный газ используется для поставок на внутренний рынок и за рубеж.

В июле Государственный таможенный комитет (ГТК) сообщил, что в январе-июне этого года Азербайджан экспортировал 10,35 млрд куб. м газа- рост в годовом исчислении на 57,3%. Поставки в Турцию составили 6,29 млрд куб. м., Грузию — 1,99 млрд куб. м. Странам Южной Европы досталось всего 2,12 млрд куб. м: Италии — 1,63 млрд куб. м, Греции — 266,5 млн куб. м, Болгарии — 119,56 млн куб. м.

Кроме того, 84,05 млн куб. м были поставлены в Иран, в качестве компенсации за снабжение иранским газом Нахичеванской области Азербайджана, которая не имеет общей границы с основной частью страны.

В этом году Азербайджан планирует поставить в страны Южной Европы 5-5,5 млрд куб. м газа, для чего необходимо увеличить добычу. В начале июля ВР сообщила о «начале добычи газа на юго-восточном фланге Шах-Дениз в рамках фазы 2 разработки месторождения, что позволит увеличить добычу до 67,9 млн куб. м/сут. (≈25 млрд куб. м/г). Однако уверенности в том, что добыча вырастет и будет оставаться стабильной нет.

Кроме того, необходимо обеспечивать потребности внутреннего рынка, особенно в зимний период, когда спрос на газ достигает пиковых значений. По оценке ВР, в прошлом году внутренний спрос на газ в Азербайджане составил 11,9 млрд куб. м.

Для увеличения экспорта и обеспечения потребностей необходимы дополнительные объемы газа, которые Азербайджану предоставит «Газпром». В конце июля российская компания и Азерконтракт подписали соглашение о взаимных поставках газа до 2023 года. В соответствии с условиями соглашения, из Азербайджана в Россию газ будет поставляться в летний сезон, а из России в Азербайджан в зимний.

Однако Россия способна обеспечить газом потребности внутреннего рынка и не нуждается в поставках из-за рубежа, особенно летом, когда спрос находится на низком уровне. Но Азербайджану в зимний период газ необходим, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и обеспечить поставки в Южную Европу, если с добычей на Шах-Дениз возникнут проблемы.

ТУРЕЦКАЯ ЖАДНОСТЬ

Основным покупателем азербайджанского газа является Турция. В соответствии с долгосрочным соглашением, Азербайджан поставлял в Турцию 6,6 млрд куб. м/г по Южно-Кавказскому газопроводу. В апреле этого года срок действия соглашения истек, но Турция настаивает на его продлении. При этом условия поставки Анкара хочет оставить без изменений.

В связи с ростом экономики спрос на газ в Турции в последние годы стабильно растет, достигнув в прошлом году 48,2 млрд куб. м. Собственная добыча ничтожно мала — всего 441 млн куб. м/г — поэтому страна почти полностью зависит от поставок из других стран.

Анкара стремится диверсифицировать источники поставок. Кроме Азербайджана газ в Турцию по трубопроводам поставляют Россия и Иран. Алжира, Нигерии, США и Катара поставляют СПГ. В стране имеются два терминала для приема СПГ совокупной мощностью 10,4 млн т/г (свыше 14 млрд куб. м/г после регазификации).

В прошлом и в начале этого года в Черном море были обнаружены несколько газовых месторождений, запасы которых, по заявлениям турецких официальных лиц, достигают 540 млрд куб. м. Несмотря на то, что объем запасов не подтверждается международными организациями, Турция намерена начать промышленную добычу черноморского газа в 2023 года. Однако себестоимость добычи будет очень высокая, поскольку глубина моря в районе обнаруженных месторождений превышает 2000 м. По мнению ряда экспертов, добыча газа с такой глубиной моря целесообразно только при цене на газ не менее $300/тыс. куб. м. Китай поможет достроить "Северный поток-2"

Для Турции Азербайджан — самый ценный партнер, поскольку поставляет газ по более низким ценам, чем другие страны. Анкара стремится увеличить объемы импорта дешевого азербайджанского газа, поскольку это позволяет добиваться снижения цен на газ, поставляемый другими странами.

Поставки азербайджанского газа в Турцию могут достигнуть 12,6 млрд куб. м/г — 6 млрд куб. м/г по ЮГК и 6,6 млрд куб. м/г по Южно-Кавказскому трубопроводу, если завершившееся в апреле соглашение будет продлено на прежних условиях. Анкара имеет рычаги давления на Баку, чтобы добиться желаемого результата.

Если Баку уступит Анкаре, то европейцам достанутся только крохи с турецкого стола. Получить по ЮГК обещанные 10 млрд куб. м/г они смогут только в том случае, если "Газпром"значительно увеличит поставки газа в Азербайджан.

Российская компания обладает огромной ресурсной базой и способна обеспечить бесперебойное снабжение газом партнеров не только в Европе, но и на Южном Кавказе. Если ЮГК будет расширятся, то российский газовый экспортер сможет обеспечить дополнительные объемы для поставок в Европу.