МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Страны ОПЕК+ достигли компромисса и будут поэтапно увеличивать добычу. Соглашение ОПЕК+ продлевается до конца 2022 года. Повышены базовые уровни добычи пяти стран, включая Россию. Сплоченность стран ОПЕК+ обеспечит баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Китай принес в жертву своих, чтобы сдержать цены на нефть

ПОЭТАПНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ

Участники соглашения ОПЕК+ договорились о поэтапном увеличении добычи — на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, начиная с августа. Совокупная добыча стран ОПЕК+ увеличится на 5,8 млн баррелей в сутки — на 2 млн баррелей в сутки в этом году и на 3,8 млн в 2022 году. Кроме того, действие соглашения ОПЕК+ продлится до конца 2022 года, что позволяет контролировать процесс увеличения добычи.

Изначально действие соглашения должно было завершиться в апреле следующего года. Кроме того, для пяти стран будет повышен базовый уровень добычи. От базового уровня рассчитываются квоты на сокращение добычи для каждой страны-участницы ОПЕК+.

Продление соглашения ОПЕК+ позволит приостановить увеличение добычи на период до трех месяцев в случае необходимости. Такая необходимость может возникнуть, если с Ирана все же будут сняты санкции, и эта страна резко увеличит предложение нефти на рынке. Кроме того, нельзя исключать падения спроса на энергоносители вследствие очередной волны коронавируса, Если это произойдет, то реакция ОПЕК+ должна быть оперативной, чтобы не допустить обвала нефтяных цен.

Встреча министров стран ОПЕК+ увенчалась успехом благодаря компромиссу с ОАЭ — страны, занимающей третье место по добыче нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. Во время предыдущей встречи две недели назад ОАЭ выступили против продления соглашения ОПЕК+ после апреля 2022 года, если не будет пересмотрен установленный для этой страны базовый уровень добычи. Установленный в апреле 2020 года базовый уровень, не соответствует реальному потенциалу добычи в ОАЭ, считают в Абу-Даби.

ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВЫХ УРОВНЕЙ

В соответствии с достигнутым компромиссом, с 1 мая 2022 года базовый уровень добычи будет повышен для ОАЭ и еще четырех стран — России, Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта. В связи с повышением базового уровня добыча пяти стран увеличится на 1,633 млн баррелей в сутки. Из этого объема две трети приходятся на Россию и Саудовскую Аравию.

Базовый уровень ОАЭ повышается на 332 тысяч баррелей в сутки — до 3,5 млн баррелей в сутки. По официальным данным, нынешний потенциал добычи ОАЭ составляет около 4 млн баррелей в сутки. Однако эксперты агентства Аrgus полагают, что в настоящее время страна способна добывать до 3,85 млн баррелей в сутки. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Базовые уровни России и Саудовской Аравии повышаются сразу на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 млн баррелей в сутки для каждой страны. В последнем обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) указывается, что добыча нефти в России никогда не превышала 11 млн баррелей в сутки — нынешнего базового уровня. В соответствии с соглашением ОПЕК+, при определении базового уровня учитывается только добыча нефти, без газового конденсата. Официальные российские данные, которые ежемесячно предоставляет ЦДУ ТЭК, включают добычу всех жидких углеводородов — и нефти, и газового конденсата. Россия уже сейчас может полностью восстановить добычу до уровня, который был до заключения соглашения ОПЕК+ в апреле прошлого года.

Базовые уровни Кувейта и Ирака будут повышены на 150 тысяч баррелей в сутки и 151 тысяч баррелей в сутки — до 2,959 тысяч баррелей в сутки и 4,652 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Некоторые участники встречи ОПЕК+ сообщили, что Алжир и Нигерия также хотят пересмотра базовых уровней в сторону повышения, но решения в отношении этих двух стран принято не было. Сейчас базовый уровень добычи Алжира составляет 1,057 млн баррелей в сутки, а Нигерии — 1,829 млн баррелей в сутки.

СОХРАНИТЬ СПЛОЧЕННОСТЬ

Министр энергетики ОАЭ Сухаил аль-Мазруэй особо отметил, что компромисс был достигнут во многом благодаря двусторонним переговорам с Саудовской Аравией — лидером ОПЕК. Двусторонние отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией "всегда способствовали быстрому достижению взаимопонимания", сказал аль-Мазруэй. По его словам, ОАЭ сохраняет приверженность обязательства, взятым в рамках соглашения ОПЕК+. Отнять сколько можно: у российской нефти появился новый соперник

По данным Argus, которое получило доступ к документам встречи ОПЕК+, в июне участники соглашения выполнили обязательства по сокращению добычи на 112%. В мае этот показатель составил 114%. Выполнение обязательств странами OПEК в июне составило 120% по сравнению с 124% месяцем ранее. Участники соглашения ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, выполнили свои обязательства по сокращению добычи в июне на 97% — на 3 п.п. больше, чем в мае.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии принц Абдулазиз указал на сплоченность ОПЕК+, которую необходимо сохранить и впредь. Саудовский принц особо подчеркнул, что ОПЕК+ продолжит пристально следить за ситуацией на рынке нефти.

"Мы надеемся, что способны обеспечить баланс на рынке - чего мы добились в первом полугодии, в течении всего следующего года. В отличие от некоторых наших коллег и друзей в банках и консалтинговых агентствах, которые не видят дальше собственного носа, мы смотрим на вещи в перспективе — минимум на год, полтора года вперед, чтобы обеспечить баланс (спроса и предложения — прим. ред.)", — сказал Абдулазиз.

Следующая встреча министров ОПЕК+ состоится 1 сентября.