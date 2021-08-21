МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Поставки СПГ в Европу продолжают снижаться из-за высоких цен на природный газ в Азии, а заполнение ПХГ идет крайне низкими темпами, что вызывает беспокойство среди европейцев перед началом отопительного сезона. Эксперт подсчитал, сколько Россия заработает на высоких ценах на газ

На этом фоне "Газпром" заявил о готовности увеличить поставки после запуска в эксплуатацию "Северного потока — 2". Вместе с тем президент РФ Владимир Путин сказал европейцам, что у них нет более надежного источника газа, чем Россия.

ВЕСЬ СПГ УПЛЫЛ В АЗИЮ

По данным Gas Infrastructure Europe, в апреле импорт СПГ в Европу достиг рекордного уровня в 321 млн куб. м/сут., но затем объемы поставок начали снижаться и в июне составили всего 175 млн куб. м/сут. В первой половине этого года поставки СПГ в Европу снизились на 16 млрд кубометров по сравнению с тем же периодом годом ранее. Увеличение поставок из России, Азербайджана и Алжира не компенсировало это снижение.

Основные экспортные потоки СПГ направляются в Азию, где цена на природный газ значительно выше, чем в Европе. В январе этого года из-за резкого похолодания природный газ в Китае, Японии, Южной Корее и других странах региона подорожал до рекордного уровня, превысив $30/млн BTU (более $1050/тыс. куб. м). По сообщениям ряда участников рынка, несколько партий СПГ были проданы еще дороже — по цене $40/млн BTU и выше (≈$1400/тыс. куб. м). Прошлой зимой природный газ в регионе стоил дороже, чем после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году. Правительство Японии — крупнейшего импортера СПГ в мире — остановило работу всех АЭС, что стало причиной быстрого роста спроса на альтернативные виды топлива, в том числе на газ, со стороны энергетических компаний. Европейцам показали, сколько стоит дешевый газ на самом деле

Импортеры опасаются, что предстоящей зимой СПГ в Юго-Восточной Азии снова может подорожать до рекордного уровня, поэтому Китай, Япония, Южная Корея и другие страны стремятся накопить в хранилищах как можно больше газа до начала отопительного сезона. Кроме того, этим летом в Китае и других странах региона установилась очень жаркая погода, что привело к существенному росту потребления электричества, необходимого для работы кондиционеров. Все больше ТЭС в регионе используют в качестве топлива природный газ вместо угля.

Одним из крупнейших поставщиков СПГ на европейский рынок является США. В первой половине 2021 года экспорт американского СПГ вырос на 42% по сравнению с тем же периодом годом ранее, достигнув рекордного показателя — 9,6 млрд куб. футов/сут. Из этого объема в Европу было поставлено 37%, остальной американский СПГ экспортировался в страны Азии и Латинской Америки.

Кроме того, СПГ-заводы в Тринидад и Тобаго, Нигерии и Египте по разным причинам не смогли в первой половине года увеличить объемы производства. СПГ из этих стран поставлялся преимущественно на европейский рынок.

ТРЕВОЖНЫЕ ОЖИДАНИЯ ПЕРЕД ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ

В июле поставки в сжиженного природного газа в Европу продолжали сокращаться и составили всего 4,43 млн тонн (6,1 млрд куб. м) против 5,5 млн тонн (7,6 млрд куб. м) годом ранее. Всего в прошлом месяце предложение СПГ в мире увеличилось в годовом исчислении на 1,5 млн тонн — до 30,4 млн тонн. Азиатские страны импортировали 22,6 млн тонн — почти три четверти от объема предложения.

В июле Япония закупила 6,74 млн тонн и вновь стала крупнейшим импортером СПГ в мире. В апреле-июне этого года больше всего СПГ на мировом рынке покупал Китай: поставки в эту страну в прошлом месяце составили 6,05 млн тонн.

"Высокий спрос на СПГ в Азии сохранится до конца года", — сообщил вице-президент "Новатэка" Марк Гетвей во время видеоконференции, посвященной результатам деятельности компании в первой половине 2021 года.

"Новатэк" — крупнейший в России производитель СПГ — рассматривает Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, как основной рынок сбыта своей продукции.

Из-за растущего спроса на азиатском рынке импорт СПГ в Европу в августе сократился до 149 млн куб. м/сут., что не позволяет накопить в ПХГ запасы, достаточные для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей газом во время отопительного сезона. "Газпром" повысил прогноз по средней цене поставок своего газа в Европу

17 августа на крупнейшем европейском хабе TTF цена на газ подскочила до рекордного уровня, превысив $580/тыс. куб. м. Скачек цен произошел из-за снижения поставок по газопроводу "Ямал-Европа" после пожара на Уренгойском ЗПКТ. Однако газ в Азии во второй декаде августа стоил еще дороже — более $640/тыс. куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe, 19 августа — за полтора месяца до начала отопительного сезона — европейские ПХГ были заполнены на 62,64%. В прошлом году до начала отопительного сезона европейских ПХГ был заполнены на 98%. Темпы закачки газа в ПХГ остаются крайне низкими, что вызывает беспокойство западных экспертов.

"Европе необходимо заполнить ПХГ, поэтому борьба сейчас ведется за каждую партию СПГ. Но если не увеличатся поставки трубопроводного газа, то на рынке может образоваться дефицит", — заявил исполнительный директор судоходной компании Flex LNG Оиштейн Каллеклев.

"ГАЗПРОМ" ГОТОВ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ

Крупнейшим экспортером трубопроводного газа в Европе является Норвегия, но добыча газа в этой стране снижается последние годы. В Норвегии было добыто 64,7 млрд куб. м в январе-июле этого года — на 1,5 млрд куб. м меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Многие эксперты уверены, что из-за истощения месторождений снижение добычи ускорится в ближайшие годы.

Добыча падает также на крупнейшем европейском месторождении газа Гронинген в Нидерландах. Более того, правительство намерено полностью прекратить добычу на Гронинген уже в следующем году — на три года раньше намеченного срока. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

Ряд западных экспертов полагают, что поставки СПГ в Европу могут увеличиться в сентябре, когда в Азии спадет жара. Ожидается, что в следующем месяце спрос на энергоносители в Китае и Японии уменьшится, что приведет к заметному снижению цен на газ. Арбитражное окно (разница в цене товара на разных рынках) в Азию закроется, и производители СПГ направят экспортные потоки в Европу. Если это произойдет, то первые партии СПГ поступят в Европу в конце сентября — начале октября, слишком поздно, чтобы заполнить европейские ПХГ до начала отопительного сезона.

Кроме того, после сообщения "Газпрома" о намерении поставить 5,6 млрд куб. м по газопроводу "Северный поток — 2" до конца года газ на ТТF существенно подешевел — цена опускалась ниже $500/тыс. куб. м. Строительство "Северного потока — 2" завершится в первой половине сентября — осталось достроить менее 15 км второй нитки газопровода.

"Газпром" — единственная компания, которая обладает ресурсами для увеличения поставок газа в Европу. Сейчас поставки осуществляются строго в объемах, указанных в долгосрочных контрактах. Российская компания готова удовлетворить заявки европейских партнеров на дополнительные объемы после запуска в эксплуатацию "Северного потока — 2".

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество между двумя странами в области энергетики во время переговоров, состоявшихся 20 августа в Москве. Российский президент в очередной раз указал на то, что Россия является надежным поставщиком газа в Германию и другие европейские страны.

"Более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет", — сказал Путин во время общения с представителями германских и российских СМИ после завершения переговоров.