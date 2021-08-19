МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран обсудят "перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов". Эксперты уверены, что Меркель и Путин обсудят перспективы сотрудничества в области энергетики – в первую очередь достройку и запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток 2" в 2021 году

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ "ГАЗПРОМА"

Германский канцлер является последовательным сторонником строительства второго газопровода через Балтийское море мощностью 55 млрд куб. м/г, который позволит осуществлять поставки напрямую из России в Германию. Благодаря твердой позиции Меркель строительство "Северного потока – 2" близится к завершению несмотря на противодействие США, Польши и прочих противников российско-германского сотрудничества.

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" 10 июня полностью завершила строительство первой нитки газопровода и приступила к достройке второй нитки. По последним данным, "Фортуне" осталось достроить около 15 км второй нитки газопровода. Ожидается, что строительство второй нитки завершится в первой половине сентября в случае благоприятной погоды на Балтике.

Противники "Северного потока – 2" осознают, что не способны остановить строительство, поэтому пытаются не допустить запуск газопровода в эксплуатацию на полную мощность. Используя наднациональные структуры ЕС – Европейский суд и Европейскую комиссию – Польша сумела добиться распространения на "Северный поток – 2" требований Третьего энергетического пакета, после внесения в него изменений. Новые требования позволяют "Газпрому" использовать газопровод только на половину его мощности. Вторая половина должна предоставляться другим поставщикам. Однако только российская компания располагает ресурсами для поставок газа по этому газопроводу. Немецкий политик назвал отказ от "Северного потока-2" гибелью Германии

Во время нахождения в Калининградской области министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такие действия ЕС непорядочными, поскольку "Северный поток – 2" был "согласован, юридически оформлен и профинансирован" задолго до внесения изменений законодательство ЕС, заявил глава МИД РФ.

"Ещё раз повторю, за нами не просто решение двух стран – России, Германии – поддержанное многими членами Евросоюза. За нами ещё и юридическая правота, которую мы будем отстаивать", — особо подчеркнул он.

"Газпром" пытается обжаловать решение европейских регуляторов в судебном порядке, но западные эксперты считают, что в европейском суде шансы российской компании вернуть себе право использовать "Северный поток – 2" на полную мощность крайне малы.

Однако ситуация может измениться, если Москва и Берлин будут выстраивать отношения на двусторонней основе. После запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток", "Газпром" также не мог прокачивать по нему максимально возможный объем газа. На этот газопровод не распространялось действие Третьего энергетического пакета, но европейские регуляторы ограничили право "Газпрома" использовать на полную мощность газопровод OPAL – продолжение "Северного потока" по территории Германии. Регуляторы требовали зарезервировать 50% мощности OPAL для других поставщиков. Но из-за роста спроса на газ в Европе "Газпром" получил возможность прокачивать больше газа по OPAL, но после бронирования свободных мощностей на аукционах. Это было бюрократической формальностью, поскольку в аукционах участвовал только "Газпром" – единственная компания, которая обладает ресурсами для поставок по OPAL. "Газпром" против поляков: главная битва за "Северный поток-2" впереди

БОЛЬШЕ ГАЗА ЕС ПОЛУЧИТ ТОЛЬКО ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ – 2"

В связи с ростом спроса на энергоносители вследствие восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса "Газпром" значительно увеличил экспорт газа. Поставки в Дальнее зарубежье (страны Европы, Турция и Китай) c 1 января по 15 августа 2021 выросли на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 123 млрд куб. м.

"Российская компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (125 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года – на 21,5%, или на 21,8 млрд куб. м. Для сравнения, это больше объема наших поставок за весь прошлый год в Италию – одному из ключевых потребителей в Европе", — говорится в официальном сообщении "Газпрома".

Несмотря на значительный рост экспорта, "Газпром" осуществляет поставки в Европу в объемах, которые предусмотрены в долгосрочных контрактах. Кроме того, всё больше газа направляется в Китай по газопроводу "Сила Сибири". По расчетам в специалистов, с начала года до середины августа поставки российского газа в Китай составили около 5,8 млрд куб. м.

"Газпром" экспортирует газ Европу в объемах, оговоренных в долгосрочных контрактах, несмотря за заявки со стороны европейских потребителей об увеличении поставок. Во время плановых ремонтных работ на газопроводах "Северный поток" и "Ямал-Европа" российская компания использовала запасы из своих подземных хранилищ газа (ПХГ), расположенных на территории ЕС.

Сокращение поставок по газопроводу "Ямал-Европа" после пожара на Уренгойском ЗПКТ (заводе подготовки конденсата к транспорту) также было компенсировано за счет запасов из европейских ПХГ. При этом, "Газпром" отказывается увеличивать поставки через Украину. Украина разрабатывает "план Б" на случай жизни при "Северном потоке-2"

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 16 августа ПХГ "Газпрома" в ЕС заполнены лишь на 18%, а европейские ПХГ – на 61,87%. Во всех европейских ПХГ накоплено всего 67,23 млрд куб. м газа – самый низкий объем за последние девять лет. Из-за низких запасов газа в начале недели цены на газ в Европе взлетели до рекордных значений, превысив $580/тыс. куб. м. Но после сообщения о планах "Газпрома" поставить европейским потребителям в 2021 году по "Северному потоку – 2" 5,6 млрд куб. м газа цены на газ упали ниже $500/тыс. куб. м.

Падение цен на газ после сообщения о поставках по "Северному потоку – 2" является доказательством того, что этот газопровод необходим европейским потребителям. "Газпром" может увеличить поставки газа в Европу, если соблюдается принцип взаимовыгодного сотрудничества. Все попытки противников "Северного потока – 2" запретить или ограничить поставки по этому газопроводу наносят вред европейским потребителям и ставят под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Если европейцам требуется больше российского газа, то они его получат, но только после запуска в эксплуатацию "Северного потока – 2". Условия поставок по этому газопроводу обсудят Ангела Меркель и Владимир Путин во время визита германского канцлера в Москву 20 августа.

После запуска "Северного потока – 2" на полную мощность Германия станет крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) Европы, увеличив вдвое поставки газа из России – до 110 млрд куб. м/г. С 1 октября в Германии начинает работу Trading Hub Europe – единый газовый хаб, где будут заключаться соглашения на поставку газа. Западные эксперты уверены, что ликвидность (возможность быстрой реализации газа по цене максимально приближенной к рыночной) на германском Trading Hub Europe будет выше, чем на ТТF – в настоящее время крупнейшем газовом хабе Европы, который расположен в Нидерландах.