МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток-2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сенатор поддержал ограничение сбора данных россиян в магазинах

"Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток-2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", — сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

По его словам, с вводом "Северного потока-2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент, а устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки.

"Таким образом, в стратегическом плане газопровод укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода", — подчеркнул Лавров.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.