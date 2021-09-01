КИЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что Киев рассчитывает на гарантии США после достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока 2".

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет "Северный поток 2" и гарантии энергетической безопасности для Украины.

"Если достроят ("Северный поток 2" — ред.), то мы еще поборемся, как он будет работать…", — заявил Зеленский журналистам в Вашингтоне. Его цитирует агентство "Укринформ".

"Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии", — добавил он. "Газпром" сообщил о завершении работ на первой нитке "Северного потока-2"

На уточняющий вопрос, идет ли речь о санкциях в отношении РФ, Зеленский ответил утвердительно. "Да, я имею ввиду санкции", — сказал украинский президент.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.