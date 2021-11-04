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https://1prime.ru/gas/20211104/835135499.html
Прокачка газа через "Ямал-Европу" в Германию возобновлена
Газ
Новости
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https://россиясегодня.рф
Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию возобновлена после пяти дней остановки, следует из данных сервиса Gascade. ПРАЙМ, 04.11.2021
энергетика, новости, газ, ямал-европа, газопровод, поставки газа, газ, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию возобновлена после пяти дней остановки, следует из данных сервиса Gascade.