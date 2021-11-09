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2021
https://1prime.ru/gas/20211109/835160424.html
"Газпром" начал закачку газа в пять европейских хранилищ
Газ
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"Газпром" утвердил и начал релизацию ноябрьского плана закачки газа в пять подземных хранилищ Европы, сообщили в компании. ПРАЙМ, 09.11.2021
энергетика, новости, газ, газпром, европа, пхг, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" утвердил и начал релизацию ноябрьского плана закачки газа в пять подземных хранилищ Европы, сообщили в компании.