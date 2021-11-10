КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" вскоре может обратиться к "Газпрому" для заключения нового контракта, заявил в ходе брифинга глава компании Вадим Чебан. Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом"

"У нас 19 дополнений к контракту, это очень неудобно, скорее всего, будет проще заключить новый контракт", — пояснил он.

Напомним, что 29 ноября Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в республику еще на пять лет. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.