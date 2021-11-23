МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. "Газпром" не получил положенный по контракту с Молдавией платеж за природный газ. Очередной срок наступил 22 ноября, в связи с чем компания уведомила республику, что прекратит поставки, если не получит приходившийся соответствующий платеж. По какой причине Кишинев не смог расплатиться с российским холдингом и как будет развиваться эта конфликтная ситуация, разбирался "Прайм". "Молдовагаз" пока не нашла решения для выплаты долга "Газпрому"

НЕ ЗАПЛАТИЛИ

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", — заявил накануне представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".

"Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — добавил он.

Однако экс-директор молдавского Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Виктор Парликов в эфире телевидения республики заявил, что не ожидает "ситуации, которая сложилась в октябре". Он отметил, что российскому холдингу "поставки газа в Молдову так же важны, как и Молдове", в первую очередь, в связи с необходимостью обеспечить приднестровский регион. Парликов добавил, что возникшая ситуация была неизбежной, поскольку неспособность "Молдовагаза" расплатиться полностью по счетам в ноябре была очевидной с самого начала.

НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ

"Думаю, ситуация с отсутствием платежа в самом деле не стала сюрпризом для "Газпрома", так как компания находится в контакте с руководством "Молдовагаза", которое наверняка информировало партнера и акционера об имеющемся кассовом разрыве и бездействии молдавского правительства, — делится своими рассуждениями заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Вот роль чиновников в Кишиневе выглядят странно. Три недели они потратили впустую, вместо того, чтобы обеспечить платежеспособность "Молдовагаза". Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции к "Северному потоку - 2"

Ведь условия договоренностей нарушены молдавской стороной, отмечает специалист. Она не смогла обеспечить текущие платежи за уже полученный в октябре и начале ноября газ, и "Газпром" действует в соответствии с контрактом, который, видимо, предусматривает прекращение поставок в случае неуплаты.

"Разумеется, поставки в Молдавию важны и с точки зрения обеспечения энергией Приднестровья", — уточняет Гривач. Более того, схема поставок через совместное предприятие, в котором участвуют и "Газпром", и правительство Молдавии, и администрация Приднестровья, не только обеспечивает всю страну газом и электроэнергией, но и стабилизирует ситуацию, предотвращает эскалацию конфликта между Кишиневом и Тирасполем, отмечает он.

"Не все на евразийском геополитическом поле заинтересованы в этом, и некоторые, увы, вполне могут специально провоцировать газовый кризис для общей дестабилизации в регионе. Плохо, что молдавское правительство вольно или невольно потворствует этому", — считает эксперт ФНЭБ.

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook, что получило уведомление от российского холдинга, и сейчас идет работа по погашению задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.

"В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации, — заверил Чебан. — В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен".

Как пояснили в компании, обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре у "Молдовагаза" был дефицит платежного баланса из-за роста закупочной цены со 126,70 доллара за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре. При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллара США за тысячу кубометров.

Позже глава "Молдовагаза" заявил, что обратился к правительству с просьбой о получении займа для оплаты по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. На момент написания статьи решений для выплаты за газ найдено не было. Вучич рассказал, сколько бы без России стоил газ для Сербии

СПАСИТЕЛЬНАЯ ССУДА

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными. Одним из условий было 100%-ное погашение текущих платежей.

В свою очередь, власти Молдавии сообщали, что в новом контракте будет использована формула, предложенная молдавской стороной. Кроме того, на 2022 год запланирован аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом", которая (с учетом пени) будет погашена в течение пяти лет.

"Думаю, что платеж в ближайшее время поступит, и прекращать поставки никто не будет, — полагает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Скорее всего, молдавское правительство даст ссуду "Молдовагазу". В дальнейшем начнется проработка вопроса погашения старых долгов как той части Молдавии, которая управляется Кишиневым, так и Приднестровья".