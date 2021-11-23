Погасят все: чем обернется отсутствие денег за газ у Молдавии
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. "Газпром" не получил положенный по контракту с Молдавией платеж за природный газ. Очередной срок наступил 22 ноября, в связи с чем компания уведомила республику, что прекратит поставки, если не получит приходившийся соответствующий платеж. По какой причине Кишинев не смог расплатиться с российским холдингом и как будет развиваться эта конфликтная ситуация, разбирался "Прайм".
НЕ ЗАПЛАТИЛИ
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", — заявил накануне представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — добавил он.
Однако экс-директор молдавского Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Виктор Парликов в эфире телевидения республики заявил, что не ожидает "ситуации, которая сложилась в октябре". Он отметил, что российскому холдингу "поставки газа в Молдову так же важны, как и Молдове", в первую очередь, в связи с необходимостью обеспечить приднестровский регион. Парликов добавил, что возникшая ситуация была неизбежной, поскольку неспособность "Молдовагаза" расплатиться полностью по счетам в ноябре была очевидной с самого начала.
НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ
"Думаю, ситуация с отсутствием платежа в самом деле не стала сюрпризом для "Газпрома", так как компания находится в контакте с руководством "Молдовагаза", которое наверняка информировало партнера и акционера об имеющемся кассовом разрыве и бездействии молдавского правительства, — делится своими рассуждениями заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Вот роль чиновников в Кишиневе выглядят странно. Три недели они потратили впустую, вместо того, чтобы обеспечить платежеспособность "Молдовагаза".
Ведь условия договоренностей нарушены молдавской стороной, отмечает специалист. Она не смогла обеспечить текущие платежи за уже полученный в октябре и начале ноября газ, и "Газпром" действует в соответствии с контрактом, который, видимо, предусматривает прекращение поставок в случае неуплаты.
"Разумеется, поставки в Молдавию важны и с точки зрения обеспечения энергией Приднестровья", — уточняет Гривач. Более того, схема поставок через совместное предприятие, в котором участвуют и "Газпром", и правительство Молдавии, и администрация Приднестровья, не только обеспечивает всю страну газом и электроэнергией, но и стабилизирует ситуацию, предотвращает эскалацию конфликта между Кишиневом и Тирасполем, отмечает он.
"Не все на евразийском геополитическом поле заинтересованы в этом, и некоторые, увы, вполне могут специально провоцировать газовый кризис для общей дестабилизации в регионе. Плохо, что молдавское правительство вольно или невольно потворствует этому", — считает эксперт ФНЭБ.
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook, что получило уведомление от российского холдинга, и сейчас идет работа по погашению задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.
"В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации, — заверил Чебан. — В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен".
Как пояснили в компании, обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре у "Молдовагаза" был дефицит платежного баланса из-за роста закупочной цены со 126,70 доллара за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре. При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
Позже глава "Молдовагаза" заявил, что обратился к правительству с просьбой о получении займа для оплаты по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. На момент написания статьи решений для выплаты за газ найдено не было.
СПАСИТЕЛЬНАЯ ССУДА
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными. Одним из условий было 100%-ное погашение текущих платежей.
В свою очередь, власти Молдавии сообщали, что в новом контракте будет использована формула, предложенная молдавской стороной. Кроме того, на 2022 год запланирован аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом", которая (с учетом пени) будет погашена в течение пяти лет.
"Думаю, что платеж в ближайшее время поступит, и прекращать поставки никто не будет, — полагает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Скорее всего, молдавское правительство даст ссуду "Молдовагазу". В дальнейшем начнется проработка вопроса погашения старых долгов как той части Молдавии, которая управляется Кишиневым, так и Приднестровья".
https://1prime.ru/gas/20211123/835303861.html