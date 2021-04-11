МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В аптеках можно увидеть чаи для похудения, но у этого средства, как правило, есть два эффекта. Во-первых, мочегонный, из организма усиленно и интенсивно выводится жидкость. А во-вторых, слабительный эффект, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

"Употребляя такой чай, действительно можно увидеть разницу на весах. Масса тела уменьшится, но при этом важно понимать, что это произойдет исключительно за счет изменения количества воды в организме. Количество жировой массы при этом точно не уменьшится, а вот проблемы со здоровьем могут возникнуть", — говорит врач.

Чай и кофе могут снова подорожать

Есть мнение, что кофе и чай разгоняют метаболизм. Но по словам Селезневой, это не так. Напитки для похудения — это либо мочегонный эффект, либо слабительный. Такая методика никаким образом не поможет грамотно сбросить вес. Ушедшие килограммы быстро вернутся.

При этом она отмечает, что это не значит, что обычные чай или кофе бесполезны. Их можно и нужно пить, если вы любите. Главное не наделять эти напитки теми свойствами, которыми они не обладают, добавляет врач.

Также не существует и сортов кофе, которые сжигают жир. Иначе не было бы такого количества людей с ожирением во всем мире, увеличивающегося с каждым годом.

"Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому", — заключила Селезнева.