МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Желательно за час–два до сна не использовать гаджеты, не проверять электронную почту — это возбуждает нервную систему и мешает организму подготовиться ко сну. Вечером в гаджетах имеет смысл уменьшать интенсивность света, чтобы гормон, вырабатываемый во время сна (мелатонин), активность которого увеличивается в 20-22 часа, не разрушался. Об этом агентству "Прайм" рассказал врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

"Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна", — добавляет эксперт.

Ученые узнали, что сохраняет здоровье лучше, чем физические упражнения не берите телефон, не смотрите на часы и не проверяйте, сколько проспали и сколько еще осталось — это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Сейчас существует множество умных гаджетов, которые определяют фазы сна — но достоверность их не доказана. "И на практике, когда пациенты приходят и показывают результаты, я вижу, что приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной", — указал сомнолог.

На самом деле, чтобы проанализировать сон, человеку необходимо прикрепить на себя много разных датчиков, а не надеть часы на запястье. "Золотым стандартом в таком случае является полисомнография", — сказал Новиков.

По его словам, профилактикой бессонницы является здоровый образ жизни. "Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18.00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства и девайсы взрослым за полчаса до сна, а детям – минимум за час", — заключил эксперт.



