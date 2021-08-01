МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Роль воды в нашей жизни уже давно тщательно исследована и ее сложно переоценить. Однако в интернете по-прежнему можно встретить различные высказывания о чудодейственных свойствах воды и советы по ее употреблению. И часть из них не имеет ничего общего с научными фактами, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Ульяна Румянцева.

Один из самых распространенных мифов о воде — это то, что в расчет нормы потребления воды в сутки берется только чистая вода. Однако это не так. Необходимо считать всю жидкость, выпитую за день: воду, чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе, уверена врач. Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут

При этом алкоголь и сладкую газировку в расчёт включать нельзя, так как эти напитки уже относятся к еде. Любителям кофе также следует помнить, что он обладает мочегонным эффектом и с учетом этого немного увеличить потребление жидкости, добавила она.

Кроме того, информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки — тоже миф. На самом деле норма потребления воды индивидуальна и рассчитать ее можно по различным формулам в зависимости от пола, веса и физической активности.

"Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25-30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки", — подсчитала Румянцева. Врач рассказал, чего ждать, если после прививки нет антител

Также существуют определенные ограничения в питьевом режиме для больных некоторыми болезнями почек, сердечно-сосудистой системы, о которых всегда скажет врач на приеме. При высокой температуре, острых инфекционных заболеваниях пить надо больше. Что же касается людей с избыточным весом, то для них расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола, отметила врач.

Но если человек решил похудеть, то пить придется больше — примерно 40 мл/кг идеального веса в сутки. Но не потому, что вода способствует похудению — это тоже миф.

"Дело в том, что в некоторых случаях мы можем перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начинаем есть и набираем лишний вес. Кроме того, если мы будем утолять жажду водой вместо сладкой газировки, то тоже будем худеть. На этом "волшебные" свойства воды заканчиваются", — подчеркивает Румянцева.

Также в народе распространен миф об омолаживающем действии воды, якобы с помощью обильного питься можно вывести токсины. На самом деле состояние кожи с помощью воды можно улучшить только у людей с обезвоживанием, с токсинами здоровые почки прекрасно справляются сами, заключила врач.

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