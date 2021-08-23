МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основными признаками некачественной воды даже после очистки хлором считаются, помимо вкуса и цвета, запах хлорки или испорченных продуктов, образование большого количества ржавчины на чайнике, стиральной и посудомоечной машинах, а также серые или черные пятна на вымытой посуде (признак наличия сероводорода в воде). Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на "ржавую" воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус", — говорит она.

Старшее поколение москвичей застало то время, когда водопроводная вода была не пригодна не только для питья, но и для стирки. После наступил период тотального хлорирования воды, поступающей в жилые дома, — метод, чреватый развитием онкологических заболеваний, респираторных заболеваний, пневмонии, гастрита и проблем с кожей.

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Так, для московской водопроводной воды, по словам Кулешовой, характерно наличие солей жесткости — в основном, это соли магния и кальция, которые оставляют большое количество накипи внутри бытовых приборов.

"Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов", — поясняет она.

Проблема водоснабжения некоторых районов Москвы и Петербурга в том, что забор воды происходит из открытых водоемов: водохранилищ, рек, озер, а не из артезианских скважин.

Очистные сооружения мегаполисов не могут справиться также с отходами фармпредприятий, которые зачастую сливаются в водные источники, поэтому в водопроводной воде Московской области содержится еще и кремний из-за большого количества кремне-перерабатывающих предприятий.

"Лучший способ убедиться в качестве воды – провести химический анализ, который позволит определить характерные для региона компоненты, содержащиеся в воде. По итогам проверки можно обезопасить себя от употребления "плохой" воды при помощи фильтра, характеристики которого будут зависеть от состава водопроводной воды, выявленного в процессе анализа", — резюмирует биохимик.