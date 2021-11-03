МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Челябинская и Курская области продлит нерабочие дни до 12 ноября.
Уточняется, что такое решение было принято в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19.
В Челябинской области с 8 по 14 ноября все образовательные организации региона переходят на дистанционный режим. Посещение развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также некоторых магазинов будет возможно только при предъявлении QR-кода.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.
https://1prime.ru/health/20211103/835119797.html
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