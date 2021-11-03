МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Челябинская и Курская области продлит нерабочие дни до 12 ноября. Кремль сообщил об отсутствии решения о продлении нерабочих дней

Уточняется, что такое решение было принято в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19.

В Челябинской области с 8 по 14 ноября все образовательные организации региона переходят на дистанционный режим. Посещение развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также некоторых магазинов будет возможно только при предъявлении QR-кода.

Ранее нерабочие дни были продлены до 15 ноября в Томской и Новгородской областях. Коми, Приамурье, Ульяновская и Курганская области уже допустили возможность продления нерабочих дней на неделю.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.