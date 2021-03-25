Эксперт рассказал, кого могут вселить в квартиру без вашего согласия
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Большинство случаев, когда к собственникам в квартире могут присоединиться люди, которых они могут не знать, происходят из-за халатного отношения к юридической проверке квартиры при покупке, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"К сожалению, многими двигает желание серьезно сэкономить на приобретении недвижимости, и дисконт от рыночной стоимости здесь как условные шоры для глаз. И сразу нужно отметить, что решения о вселении дополнительных жильцов принимаются только судом и могут дойти до исполнительного производства", — отмечает эксперт.
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"Местом жительства детей до 14 лет по определению суда считается место проживания родителей. Другими словами, если у одного из родителей есть право проживания в квартире, то он имеет право заселить туда своего ребенка без согласия на это собственника жилья. К слову, этот кейс касается как аренды, так и купли-продажи доли или комнаты", — поясняет Кричевский.
Другая история – это материнский капитал. Нужно очень осторожно подходить к покупке квартиры, часть которой оплачивалась таким способом, и неважно, напрямую или через погашение ипотечного кредита, говорит он.
"По закону родители должны выделять детям долю в таком жилье. Причины того, почему этого не было сделано, нужно выяснять у собственников, потому что есть риск, что выросший до 18 лет ребенок может прийти в эту квартиру и заявить о своих вполне легальных правах на проживание. Так что покупка таких квартир должна производиться либо с опытным брокером, либо юристом", — обращает внимание эксперт.
То есть, если брат и сестра получили в наследство квартиру и брат отказался от вступления в собственность, хотя ему полагалась доля по завещанию, за ним закрепляется право пожизненного проживания и в таких случаях нужно требовать отказ от проживания – нередки случаи, когда такие "соседи" требовали приличные суммы за то, чтобы они написали отказную и съехали, приводит пример Кричевский.
"Еще один кейс, когда человека могут вселить через суд без согласия собственника – если он докажет, что внес существенный вклад в покупку или ремонт квартиры с увеличением ее стоимости. Как правило, это судебные разбирательства между бывшими сожителями или супругами", — заключает эксперт.
https://1prime.ru/development/20210325/833309472.html