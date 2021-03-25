МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Большинство случаев, когда к собственникам в квартире могут присоединиться люди, которых они могут не знать, происходят из-за халатного отношения к юридической проверке квартиры при покупке, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"К сожалению, многими двигает желание серьезно сэкономить на приобретении недвижимости, и дисконт от рыночной стоимости здесь как условные шоры для глаз. И сразу нужно отметить, что решения о вселении дополнительных жильцов принимаются только судом и могут дойти до исполнительного производства", — отмечает эксперт.

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"Местом жительства детей до 14 лет по определению суда считается место проживания родителей. Другими словами, если у одного из родителей есть право проживания в квартире, то он имеет право заселить туда своего ребенка без согласия на это собственника жилья. К слову, этот кейс касается как аренды, так и купли-продажи доли или комнаты", — поясняет Кричевский.

Другая история – это материнский капитал. Нужно очень осторожно подходить к покупке квартиры, часть которой оплачивалась таким способом, и неважно, напрямую или через погашение ипотечного кредита, говорит он.

"По закону родители должны выделять детям долю в таком жилье. Причины того, почему этого не было сделано, нужно выяснять у собственников, потому что есть риск, что выросший до 18 лет ребенок может прийти в эту квартиру и заявить о своих вполне легальных правах на проживание. Так что покупка таких квартир должна производиться либо с опытным брокером, либо юристом", — обращает внимание эксперт.

Эксперты назвали 10 признаков квартир, которые опасно покупать наследства по завещанию. Эти люди получают пожизненное право на безвозмездное пользование жильем независимо от желания текущих собственников. Оба этих возможных случая выявляются при углубленной юридической проверке квартиры – нужно поднимать документы по приватизации и изучать завещание, которое выступает основанием для вступления в собственность, а также просматривать возможные отказы от вступления в наследство.

То есть, если брат и сестра получили в наследство квартиру и брат отказался от вступления в собственность, хотя ему полагалась доля по завещанию, за ним закрепляется право пожизненного проживания и в таких случаях нужно требовать отказ от проживания – нередки случаи, когда такие "соседи" требовали приличные суммы за то, чтобы они написали отказную и съехали, приводит пример Кричевский.

"Еще один кейс, когда человека могут вселить через суд без согласия собственника – если он докажет, что внес существенный вклад в покупку или ремонт квартиры с увеличением ее стоимости. Как правило, это судебные разбирательства между бывшими сожителями или супругами", — заключает эксперт.



