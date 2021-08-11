МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Дела об оспаривании завещаний — всегда очень неоднозначные. От одного слова судьба наследства может повернуться на все 360 градусов, рассказывает агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.

Так, в деле № 33-1436/2019 наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания и… лишилась части квартиры согласно апелляционного определения Ульяновского областного суда от 16 апреля 2019 года.

"Согласно п.2 ст.1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным", — объясняет юрист.

Юристы рассказали, какие завещания можно оспорить завещание может быть признано недействительным по решению суда, в случае присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей.

"В рассматриваемом деле завещание было составлено в присутствии наследницы. Поэтому cуд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание, в том числе и по этому основанию", — заключает юрист.

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