МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность расширить программу льготных автокредитов в следующем году, включив в нее учителей, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Мантуров заявил, что программа льготных автокредитов не возобновится

"Мы рассматриваем возможность дополнительно включить в нее в следующем году учителей", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о ранее анонсированном расширении программы льготных автокредитов.

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллионов рублей. Купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые.

В четверг министр сообщил, что программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года.

Ранее он объяснял, что льготные автокредиты не возобновляются на фоне "перегретого рынка", отмечая рост продаж машин. По данным ассоциации автодилеров (РоАД) и игроков рынка, их выдача приостановилась в феврале этого года.

Всего на программу льготного автокредтования в 2021 году было направлено 9,5 миллиардов рублей. В 2022 году, по словам Мантурова, министерство намерено направить около 5 миллиардов рублей.